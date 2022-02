El talento de Chastain despilfarrado

La ficha * Los ojos de Tammy Faye. Biopic, EE UU, 2021, 126 min. Dirección: Michael Showalter. Guion: Abe Sylvia. Música: Theodore Shapiro. Fotografía: Mike Gioulakis. Intérpretes: Jessica Chastain, Andrew Garfield, Vincent D’Onofrio, Cherry Jones, Sam Jaeger, Fredric Lehne, Gabriel Olds, Chandler Head, Mark Wystrach, Lindsay Ayliffe, Dan Johnson.

Tamara Faye Messner (1942-2007) es un producto cien por cien estadounidense, puro kitsch americano solo concebible allí, como el Hotel Luxor de Las Vegas, el piano forrado de oro de Liberace o los coches tejanos con cornamentas en el morro y asientos forrados con piel de reses. Tras casarse con el predicador evangelista Jim Bakker, Messner formó una pareja de inmenso éxito en el peculiar show business religioso americano: programa de televisión propio (The Jim and Tammy Show), actuaciones/predicaciones multitudinarias e incluso un parque temático religioso (Heritage USA, un enorme complejo en Carolina de Sur). La astucia de la pareja logró aunar su fundamentalismo con inteligentes maniobras de apertura que convirtieron a Tammy en un icono gay que lo mismo luchaba por la visibilidad del sida como participaba junto a Drag Queens (de cuya estética cargada de maquillaje no estaba tan distante) en cabalgatas del Orgullo gay. El imperio se vino abajo entre escándalos financieros y sexuales, la pareja se deshizo y Tammy siguió adelante convirtiendo en espectáculo incluso la enfermedad que acabó con su vida. El año 2000 el activista drag y showman RuPaul dirigió un documental sobre su vida –Los ojos de Tammy Faye– en el que se basa esta película.

La dirige Michael Showalter, realizador televisivo con unos pocos largometrajes correctos (Hola, mi nombre es Doris) u horrorosos (Los tortolitos). Está claro que este tema y este personaje le vienen grandes. La narración muy convencional de la vida de este personaje –o esta pareja– tan esperpéntica como peligrosa y tóxica, de las conexiones entre la manipulación religiosa y los poderes políticos y económicos, parece escorarse más hacia el blanqueo de su esperpéntica protagonista, como si analizar su comportamiento equivaliera a justificarlo, convirtiéndola en una víctima, más bien idiota, de su marido.

De alguna forma esta película es el reverso de El fuego y la palabra (Brooks, 1960) en la que se denunciaba, basándose en una novela de Sinclair Lewis, la impostura de un predicador (Burt Lancaster) cuyas artimañas montadas con la complicidad pasiva de la hermana Sharon (Jean Simmons) son investigadas y descubiertas por un periodista (Arthur Kennedy). Lo contrario de este blanqueo con absurdos tintes de reivindicación feminista. Aquella América de la militancia progresista y el espíritu crítico de novelistas como Lewis y directores como Brooks poco tiene que ver con la que representa esta película cuya mayor culpa, de entre las muchas que acumula, es despilfarrar el talento de Jessica Chastain.