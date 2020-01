Segundo asalto antes de los Oscar

Tras la polémica celebración de la última edición de los Globos de Oro, que dejó sin galardones a títulos que a priori partían como favoritos -caso de El irlandés, de Martin Scorsese, e Historia de un matrimonio, de Noam Baumbach-, la industria cinematográfica de Hollywood encara ya la segunda gala de premios previa a los Oscar que arrojará nuevas pistas sobre éstos.

La 72 edición de los Premios del Sindicato de Directores (DGA), que se celebrará en el hotel Ritz-Carlton de Los Ángeles el próximo día 25, cuenta este año en su categoría reina, la de mejor director, con Quentín Tarantino -nominado por Érase una vez en Hollywood-, Martin Scorsese -por El irlandés-, el realizador coreano Bong Joon-ho -por Parásitos-, Sam Mendes -por 1917- y Taika Waititi -Jojo Rabbit-.

Mientras que en esta categoría no figura ninguna directora, en la de mejor dirección novel se cuelan hasta tres: Mati Diop -por Atlantics-, Alma Har'el -por Honey Boy- y Melina Matsoukas -por Queen & Slim-. Este trío de mujeres competirá en la mejor dirección de una ópera prima junto a Tyler Nilson y Michael Schwartz -nominados por The Peanut Butter Falcon- y Joe Talbot -The Last Black Man in San Francisco-.

Considerados un buen indicador de por dónde pueden ir los tiros en los Oscar -que celebrarán su 92 edición el próximo 9 de febrero en el Dolby Theatre de Hollywood-, a lo largo de la última década todos los que recibieron el máximo galardón en los premios DGA repitieron a continuación como mejor dirección de los Óscar, aunque con el año 2013 como excepción, cuando Ben Affleck ganó por Argo en los reconocimientos del Sindicato de Directores pero fue Ang Lee quien se llevó el gato al agua en la ceremonia de la Academia de Hollywood por La vida de Pi.

Llamativa resulta no obstante la ausencia de mujeres en los DGA, ya que sólo dos directoras fueron nominadas en los últimos diez años: Kathryn Bigelow, doble candidata por En tierra hostil (que acabó ganado el premio) y Zero Dark Thirty; y Greta Gerwig, quien fue aspirante con Lady Bird.

En un Hollywood todavía afectado por la sacudida del Mee Too, estos días se recuerda que Kathryn Bigelow (por En tierra hostil) sigue siendo la única mujer premiada con el Óscar a la mejor dirección en toda la historia de las galas de la Academia.