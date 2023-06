Comedia de padres de él y de apellidos

La ficha ** 'Todo sobre mi padre'. Comedia, EE UU, 2023, 89 min. Dirección: Laura Terruso. Guion: Austen Earl, Sebastian Maniscalco. Música: Stephanie Economou. Fotografía: Rogier Stoffers. Intérpretes: Sebastian Manicalco, Robert de Niro, Leslie Bibb, Kim Cattrall, Anders Holm, Brett Dier.



Lo no mucho que de bueno tiene esta película es lo que de verdad le aporta su guionista e intérprete principal, junto a De Niro, Sebastian Maniscalco, humorista y actor que junto al guionista televisivo Austen Earl ha convertido en una comedia con su punto de acidez y humor de calibre grueso las no fáciles a la vez que entrañables relaciones con su padre, un inmigrante siciliano. Maniscalco, que mantiene en la ficción su nombre y el de su padre, hace pareja cómica (aunque a veces parece olvidarlo para actuar como un monologuista) con un De Niro (con quien coincidió en El irlandés) que se autoparodia en su vertiente no muy brillante de actor cómico, especialmente en sus papeles de suegro. Porque la película recuerda demasiado a la trilogía de Los padres de ella (por no nombrar las dos películas de apellidos vascos y catalanes que supongo Maniscalco no ha visto) y pertenece a ese género que su título original define mucho mejor que el español (Meet the Parents: conocer a los padres).

Sebastian y su padre Savo acuden a la casa de sus potentados futuros suegros para que las dos familias se conozcan y el siciliano dé el visto bueno a su futura nuera. Los caracteres, lógicamente, son tan opuestos como toda comedia exige. Y las situaciones son tan previsibles como los roces y choques de posiciones sociales, cuentas bancarias, culturas y caracteres hacen esperar.

Dirige con mecánica desgana y televisiva rutina de sit-com Laura Terruso, directora dedicada en exclusiva a la comedia en la que debutó con la interesante Hola, mi nombre es Doris en 2015 para después ir perdiendo fuelle. El guiño almodovariano del título (el original es Acerca de mi padre) no le hace ningún bien.