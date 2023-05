En cine no busques la paz en el campo

La ficha *** 'Unwelcome'. Terror, Reino Unido, 2023, 104 min. Dirección: Jon Wright. Guion: Mark Stay, Jon Wright. Música: Christian Henson. Fotografía: Hamish Doyne-Ditmas. Intérpretes: Hannah John-Kamen, Douglas Booth, Colm Meaney, Niamh Cusack, Kristian Nairn, Rick Warden, Chris Walley, Finbar Lynch, Lalor Roddy, Ania Marson, Jamie-Lee O'Donnell, Bradley Turner.

Monstruos que no devoran a borrachos y de los que por lo tanto pueden imaginar cómo defenderse o robots extraterrestres han protagonizado la breve filmografía del realizador más televisivo que cinematográfico Jon Wright. En este caso se acoge al tópico de la pareja en espera de familia que, hartos de la violencia urbana tras una poco grata experiencia, deciden trasladarse a Irlanda para instalarse en una casa rural heredada buscando la sencillez de las buenas gentes del campo y la limpia paz de la naturaleza.

Los personajes de las películas, los pobres, no saben que nunca deben buscar la paz en una casa rural, menos si está cerca de un bosque y menos aún si está en la Irlanda llena de leyendas de criaturas entre lo terrorífico y lo grotesco. Primero, un poco a lo Perros de paja pero sin llegar tan lejos, los protagonistas descubren que no todos sus vecinos son tan sencillos ni sanamente simples como ellos esperaban de las gentes del medio rural. Después, o casi a la vez, aunque la cosa no estalla hasta la última parte, descubrirán que las leyendas no necesariamente aluden a criaturas que no existen más que en la imaginación. Existen en la realidad. Y son de lo peorcito que el folclore irlandés, tan rico en duendes, puede ofrecer. No debe ser casualidad que Lord Dunsany, Sheridan Le Fanu o Bram Stoker fueran irlandeses.

Entre agobios, sospechas, algo de humor grosero, sustos y finalmente luchas con las criaturitas de capas rojas la película tiene el encanto de su modestia y de su total falta de pretensiones, como si fuera una vieja serie B casi artesanal nacida del cruce entre Perros de paja y Gremlins o entre la Hammer de SOS. El mundo en peligro y el Jim Henson de Dentro del laberinto. Se agradece.