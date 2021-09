La vida en el barrio

Carol y Marina. La infancia de barrio de Carol y Marina Rodríguez está en el centro del debut en la dirección de la primera, con guion de la segunda. Es Chavalas, una historia de amor en Cornellá, protagonizada por Vicky Luengo, Carolina Yuste, Ángela Cervantes y Elisabeth Casanovas, que se llevó el premio a mejor Ópera Prima y el del Público en el Festival de Málaga.

Más Marvel. Destin Cretton dirige Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, adaptación cinematográfica del superhéroe creado por Steve Englehart y Jim Starlin en 1973, un personaje mitad chino, mitad americano, cuyo característico estilo de combate mezclaba kung-fu, nunchakus y armas de fuego.

Un viaje por la costa de Euskadi. Lara Izagirre escribe y dirige Nora, segundo largometraje tras Un otoño sin Berlín, en la que su protagonista, interpretada por la actriz Ane Pikaza, se pierde en un viaje por la costa de Euskadi donde conectará con ella misma más profundamente que en toda su vida. Pikaza es Nora, que tiene 30 años, vive con su abuelo argentino Nicolás (Héctor Alterio) y su vida no es la que ella imaginaba. Periodista, se gana la vida escribiendo el horóscopo para una revista, pero suele contar sus historias con pequeñas ilustraciones. Cuando muere su abuelo, decide llevar sus cenizas junto a las de la abuela.

Muerte, poesía, familia y mar. La joven cineasta portuguesa Catarina Vasconcelos escribe y dirige a los miembros de su familia en el documental La metamorfosis de los pájaros, un poema visual que empieza cuando se conocen sus abuelos, Beatriz y Henrique, se enamoran y se casan. Él es marino y ella debe educar a sus seis hijos en sus continuas ausencias. Un día, la abuela muere de forma inesperada. Su hijo mayor, Jacinto, que desde la infancia ha soñado con convertirse en un pájaro, es el padre de la directora, cuya madre también falleció cuando ella tenía 17 años.

Sigue la saga adolescente. Tercera entrega de la saga, After, almas perdidas, basada en las exitosas novelas de Anna Todd, en la que se decide el futuro de Tessa y Hardin, de nuevo interpretados por Josephine Langford y Hero Fiennes Tiffin. Una cinta rodada a la vez que After. El amor infinito, que cierra la historia de la pareja, aunque también hay dos películas más anunciadas por la franquicia, una precuela y una secuela sobre el personaje de Landon.

Visiones terroríficas. Escrita y dirigida por James Wan, el creador de Saw y Expediente Warren, con guion de Akela Cooper y J.T. Petty, Maligno es la historia de una mujer que tiene visiones terroríficas en sus sueños; ella cree que son macabras pesadillas. Madison, aterrada por los macabros sucesos que le acosan por las noches, no puede dormir por las noches ni vivir por el día, pero el terror cada vez se irá apoderando de ella cuando descubra que esas pesadillas no son sueños, sino que son hechos de la vida real.

El vertedero perfecto. Desde Alemania llega Los Olchis, película animada que adapta la popular saga infantil creada por Erhard Dietl, sobre este grupo de individuos verdes como las espinacas que tienen la nariz en forma de berenjenas, odian el chocolate y los helados y adoran el aire contaminado y las porquerías. En la versión dirigida y adaptada por Toby Genkel y Jens Møller, los Olchis buscan un nuevo hogar, pero nunca se sienten bienvenidos en ningún sitio, quizá porque apestan y la mayoría de los humanos no les quieren. Pero un día se topan con un vertedero perfecto en el pequeño pueblo de Smelliville. Es aquí donde quieren quedarse.