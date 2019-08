Batiendo récords

La ficha 'El asombroso Spiderman: El superhéroe cósmico no mutante'. VV. AA. Panini. 528 páginas. 42 euros

La llegada de Todd McFarlane a la cabecera The Amazing Spider-Man revolucionó visualmente al personaje y lo puso de nuevo en boca de todos. El primer número dibujado por McFarlane fue el 298 (abril de 1988), y el último, tras un par de cómics firmados por Erik Larsen y uno de Coleen Doran, fue el 328 (enero de 1990), menos de treinta tebeos en total que sirvieron para colocar la serie en los primeros puestos de la lista de ventas y para convertir al artista en una auténtica estrella. Durante su estancia en The Amazing, McFarlane contó con guiones del veterano David Michelinie, y su siguiente paso fue escribir (es un decir) sus propias historietas, cosa que hizo en la cabecera Spider-Man, famosa tanto por alcanzar cifras de ventas de cerca de dos millones y medio de ejemplares como por la confusión narrativa y la insuficiencia argumental que el dibujante se llevaría luego a Spawn.

Sea como sea, el trabajo de McFarlane con la franquicia arácnida marcó una época e influyó decisivamente en el desarrollo posterior del héroe. De todo este material, las páginas de The Amazing se mantienen como las más entretenidas y disfrutables, con un alto grado de espectacularidad, pero sin los excesos gráficos de lo que después realizó en solitario. Panini las ha recuperado en dos tomos de la colección Marvel Héroes, el primero, publicado hace un año, se titula La leyenda empieza de nuevo, y el segundo, que acaba de llegar a librerías, lleva por título El superhéroe cósmico no mutante. Este último contiene los números 311 a 329 de The Amazing Spider-Man, junto con los anuales 22 y 23 de dicha serie y el anual 10 de The Spectacular Spider-Man. Casi todo aquí es de McFarlane y Michelinie, y, de lo que no, destaca el trabajo de otro nombre propio de Image, Erik Larsen, cuyo estilo se puede entender como una atractiva adaptación a los tiempos del de Steve Ditko. Precisamente un convincente Larsen sería el encargado de cubrir el vacío tras la marcha de McFarlane, aunque eso será ya en un próximo volumen de Marvel Héroes.