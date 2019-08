Cambio de perspectiva

La ficha 'Mis héroes siempre han sido yonkis'. Ed Brubaker, Sean Phillips. Panini. 72 páginas. 13 euros.

La editorial Panini vuelve a incluir en su catálogo, dentro del sello Evolution, una nueva obra de Ed Brubaker y Sean Phillips, el prestigioso dúo creativo que es sinónimo de género negro. A la imponente sucesión formada por los títulos Criminal, Fatale, The Fade Out, Incógnito y Kill or be Killed se suma ahora Mis héroes siempre han sido yonkis, publicada originalmente como novela gráfica por Image en 2018, lo que la diferencia de los otros, que son seriales más o menos largos. La protagonista, Ellie, perdió a su madre hace diez años por culpa de las drogas y siempre ha idealizado a los adictos, pero la cosa cambia cuando ella misma ingresa en una clínica de rehabilitación y acaba descubriendo que nada es lo que parece.