'Crossovers' mutantes

La ficha 'Marvel Gold. La imposible Patrulla, 7: La masacre mutante'. Chris Claremont, John Romita Jr. y otros. Panini. 624 páginas. 44,95 euros.

El séptimo volumen de la recopilación de las desventuras de la Patrulla-X en la colección Marvel Gold nos transporta al año 1986 y al corazón del primero de una larga serie de eventos con los mutantes como protagonistas. Previamente, en el anterior tomo (de calidad superior a éste), pudimos revisitar el cruce con Alpha Flight y las famosas Guerras asgardianas, en las que la Patrulla compartía protagonismo con los Nuevos Mutantes, y ahora se ofrece nada menos que La masacre mutante, un argumento que se desarrolló en The Uncanny X-Men, The New Mutants, la recién alumbrada X-Factor, Power Pack, Thor y Daredevil. Fue el molde para futuros crossovers como La caída de los mutantes, Inferno, Agenda de extinción y tantos otros; una práctica extendida hoy, pero que, en su época, era bastante novedosa.

Para redondear el tema, el presente libro contiene dos miniseries con sendos choques entre los mutantes y otras formaciones del universo Marvel. Hablo de Los Cuatro Fantásticos contra La Patrulla-X (1987), escrita por Chris Claremont y dibujada por un interesante Jon Bogdanove, y La Patrulla-X contra Los Vengadores (1987), de Roger Stern y el que acabaría siendo dibujante de la serie regular de los mutantes, Marc Silvestri.

Claremont, obviamente, es el guionista de la gran mayoría de los cómics aquí reunidos, que son los 210 a 219 de The Uncanny X-Men, los anuales 10 y 11 y el anual 2 de The New Mutants, y el notable nivel artístico mantiene a flote su continuo palabreo, la emocionalidad excesiva y los enredos argumentales a los que nos fue acostumbrando en su último lustro en la franquicia. Por una parte tenemos al siempre estupendo John Romita Jr. (que se despide de la serie), pero también a Rick Leonardi, Alan Davis, Barry Windsor-Smith (atención al par de cubiertas que firma) y algún otro, además del ya citado Silvestri. Los anuales son especialmente deliciosos, dos de Davis y uno, muy divertido, de Arthur Adams. Como siempre, la edición se completa con una nutrida sección de extras que enriquecen la lectura.