La Cruz contra el Murciélago

Poder jugar, divertirte con los personajes sin que aparezca ninguna prohibición. La gran losa que pesa sobre el comic-book estadounidense desde siempre es la continuidad. Hechos pretéritos que, en principio, marcan la historia de un personaje (aunque las propias editoriales se la salten cada vez que les interese, reformando y cambiando sus universos superheroicos) y que obliga a los creadores a andarse con pies de plomo con ciertas situaciones, casi siempre la que atañe a la eliminación de uno o varios personajes (me viene a la cabeza una desvalida anciana que ha sobrevivido a todo tipo de enfermedades y ataques…).Es por ello que cuando una de las grandes, en este caso DC Comics, deja absoluta y total libertad a un autor para que desarrolle un argumento hasta sus últimas consecuencias, es bastante probable que de ahí surja una muy buena historia.Y fue el caso de Batman: Caballero Blanco, donde su autor, Sean Murphy, reimaginaba una ciudad de Gotham como pocos han hecho y nos presentaba a un Batman que llevaba la etiqueta de vigilante hasta las últimas consecuencias, debido a sus expeditivos métodos, que hicieron que, poco a poco, los ciudadanos de a pie cambiaran la admiración y el respeto por el miedo.Y tuvo que ser su mayor enemigo, Joker, quien viniera a darle una lección que nunca olvidaría. Aunque tendría que decir mejor Jack Napier, la persona tras el maquillaje y el pelo verde, un hombre justo, arrepentido de su letal alter ego y que traería, no sin controversia, unos nuevos planes para cambiar esta ciudad corrupta.La batalla entre ambos hombres fue brutal, como imagino que ya habréis disfrutado todos, y tuvo a una víctima muy importante, una de las personas más cercanas a Bruce Wayne…Y ahora llega a las librerías la secuela de esta maravilla, Batman: La maldición del Caballero Blanco. Y en ella Batman, que ha recuperado la cordura, se plantea abandonar su misión y confesar ante todos los gothamitas su verdadera identidad.Pero claro, Joker, tan peligroso y taimado como siempre, está encerrado en el Asilo Arkham, uno de los lugares más seguros de la ciudad. O al menos eso parecía, ya que desde su celda ha ideado un plan que va a poner en jaque a las fuerzas policiales de la urbe, la UAG y al propio Batman, que se va a tener que medir con Jean Paul Valley, un ex soldado de élite con una preferencia demasiado extrema por la violencia y que enfermo, es ahora el portador último de una legendaria espada, perteneciente a la Orden de San Dumas, un grupo de guerreros que nació en La Cruzadas y que a lo largo de los siglos ha permanecido en la oscuridad, desfaciendo entuertos.Pero al fin y al cabo el cuerpo puede llegar a recuperar de las heridas, los golpes, los cortes y hasta los disparos. Pero, ¿qué ocurre con el alma? ¿Qué ocurrirá cuando un secreto guardado, y que atañe directamente a la dinastía Wayne, salga a la luz, revelando una verdad que nadie espera?Y a toda esta densa trama, como si ya no fuera suficiente, el papel de aquella que acompañó en su carrera delictiva a Joker, su ex compañera y ex amante, Harleen, Harley Quinn, que será una gran aliada para Wayne desde el momento que abandonó el mundo de crimen, aunque algo quedó de su relación con el letal payaso, un detalle que será la única manera de tratar de recuperar de Jack del interior del psicópata asesino antes que sea demasiado tarde.Sean Murphy, el talentoso autor de esta saga, ya nos ha demostrado anteriormente que su arte se sale de las páginas de los cómics en los que trabaja, ya sea como autor completo (Punk Rock Jesús) o colaborando con guionistas de renombre, como Grant Morrison y su Joe El Bárbaro, o Scott Snyder en El resurgir, o en la colección protagonizada por John Constantine, Hellblazer, junto a Si Spencer.Pero esta continuación no es la única joya que vamos a encontrar en este volumen de la línea Black Label de ECC, ya que una larga amistad con el dibujante y entintador Klaus Janson, nombre mítico en la industria del cómic norteamericana, ha dado como fruto Von Freeze, historia en la que se narra la estrecha relación que existe entre el padre de Bruce Wayne, que nunca dejó de agradecer un hecho al padre de Victor Fries, al que todos conocemos como Mr. Freeze, pero que aquí, viajando con la memoria la pasado, narrará una historia de amistad que se vio truncada por la Segunda Guerra Mundial y el alzamiento de los nazis en Alemania. Una pieza más en este puzle que con acierto está componiendo Sean Murphy, solo o acompañado por otros autores, y que está creando una imagen de Batman tan personal, como nunca antes habíamos disfrutado.Como no podía ser de otra manera, el tomo concluye con una sección de pin ups de todos los personajes involucrados en la trama y varios bocetos que nos llevan al proceso de creación gráfica de algunos de los protagonistas.Si ya lo pasasteis bien con el primer volumen de esta saga, no sé qué estáis esperando para salir corriendo hacia vuestra librería. ¡Luego no digáis que no os avisé!