Eterno Corben

A sus 80 años, la muerte de Richard Corben el pasado diciembre nos pilló a todos por sorpresa. Sus trabajos más reconocidos se publicaron en la década de los 70 y 80, de modo que había pasado, ya hace tiempo, a la categoría de clásico, pero el siglo XXI nos había devuelto a un Corben fresco y rejuvenecido, convertido en figura de culto, ejerciendo su magisterio con personajes tan populares como Hulk, John Constantine, el Castigador, Hellboy o Conan el bárbaro.

Además, había vuelto a firmar adaptaciones literarias, como en los viejos tiempos (de Edgar Allan Poe, H. P. Lovecraft y William Hope Hodgson, nada menos); se le había concedido el Grand Prix de Angoulême en 2018 (seis años después de haber ingresado, con todo merecimiento, en el Salón de la Fama de los Premios Eisner), celebrándose para la ocasión una enorme exposición antológica de su obra; incluso se había anunciado la adaptación cinematográfica, en formato de animación híbrida, de una historieta suya escrita por Jan Strnad, y tenía uno la sensación de que aún le quedaba mucha guerra que dar, o, mejor aún, que era eterno, como sus mejores trabajos. Pero no, claro, se nos fue, y lo cierto es que me resulta extraño hablar de Corben en pasado.

Centrándonos en su obra, no menos extraño es el hecho de que, hasta hace muy poco, los títulos más emblemáticos de Corben permanecían en el limbo de los descatalogados, y los lectores interesados debían conformarse con los trabajos recientes, éstos que ya he citado de DC, Marvel o Dark Horse. Por fortuna, la tendencia comenzó a revertir con la recuperación de sus páginas publicadas por las míticas cabeceras de la editorial Warren, Eerie y Creepy, como parte de la fiebre completista que ha inundado el mercado en los últimos años. El grueso volumen Creepy presenta: Richard Corben es una orgía gráfica en blanco y negro y color, dos polos en los que destacó por igual, repleta de ilustraciones e historietas cortas, en colaboración con los guionistas habituales de esos años (Bruce Jones, Bill DuBay, Doug Moench, etc.), que debería figurar en un lugar destacado de cualquier tebeoteca que se precie.

La editorial ECC ya tenía en su catálogo diversos trabajos recientes de Corben, como la antología Grandes autores de Vertigo: Richard Corben, la estupenda adaptación gráfica de La casa en el confín de la Tierra o los episodios de Hellblazer, y ahora da un paso más y reedita un título tan esencial como Mundo mutante.

Esta historieta apocalíptica, escrita por Strnad y serializada a finales de la década de 1970 por la revista 1984, es Richard Corben en su máxima expresión, una obra maestra de la construcción de atmósferas desoladas y la creación de personajes, desde el inocente protagonista hasta las criaturas deformes que pueblan un futuro tan violento y enloquecido como formalmente estilizado. La edición se dice definitiva, pues estuvo supervisada por los autores, y se completa con las introducciones originales y un nuevo texto firmado por el prestigioso colorista José Villarrubia.