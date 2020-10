La ficha 'The Umbrella Academy, 3: Hotel Oblivion'. Gerard Way, Gabriel Bá. Norma Editorial. 240 págs. 26 euros.

Después de haberla publicado en rústica, Norma ofrece ahora la tercera miniserie de The Umbrella Academy en edición de lujo con tapa dura y sobrecubiertas, completada con más de 50 páginas de extras. Hotel Oblivion es el título de la nueva entrega, que se suma a Suite Apocalíptica y Dallas y demuestra, una vez más, que lo de Gerard Way y Gabriel Bá no es mera casualidad. No en vano, otro de los autores de moda, Jeff Lemire, opina en su introducción que "Hotel Oblivion no es sólo el tercer volumen de la serie de cómics de The Umbrella Academy, probablemente sea el mejor". Las aventuras de esta delirante familia de superhéroes están triunfando en Netflix, pero es en el papel donde de verdad demuestran todo su potencial.