El otro Hickman

La ficha 'Los mundos posibles de Jonathan Hickman'. Jonathan Hickman y otros. Panini. 592 páginas. 40 euros.

A Jonathan Hickman se lo conoce, sobre todo, por su larga asociación con Marvel. De Guerreros Secretos a La Patrulla-X, pasando por Los 4 Fantásticos, SHIELD, Los Vengadores y eventos del calibre de Secret Wars y Dinastía de X, Hickman ha sido el principal arquitecto de la compañía en esta última década, tomando, de alguna forma, la antorcha de Brian Michael Bendis. En todos sus trabajos ha dado muestras de una gran ambición creativa, una visión de conjunto y paciencia para desarrollarla.

Grant Morrison sería uno de sus referentes, aunque Hickman es bastante menos elíptico y complejo (vendría a ser una versión blockbuster del escocés), y es justo reconocer que ha desarrollado un sabor propio, que encanta a unos y molesta a otros. A lo mejor, su intervención en Los 4 Fantásticos es lo más redondo y fácilmente disfrutable de su bibliografía superheroica, y se dice que las miniseries de SHIELD son lo más idiosincrático del conjunto, queriendo denotar, con esto, que es lo que más se acerca al otro Hickman, al que se ha desarrollado fuera de Marvel.

Y es que el guionista de Carolina del Sur ha firmado títulos interesantísimos para editoriales independientes como Avatar, IDW o Image. Entre estos últimos, destacan especialmente los cuatro que recoge el tomo Los mundos posibles de Jonathan Hickman, recientemente editado en español por Panini.

El tomo recoge las miniseries The Nightly News (2006-2007, seis números escritos, dibujados, coloreados y rotulados por Hickman), Pax Romana (2007-2008, cuatro números en los que se encarga igualmente de todo); Red Mass for Mars (2008-2010, cuatro números en colaboración con el dibujante Ryan Bodenheim) y The Red Wing (2011, cuatro números con el dibujante Nick Pitarra). Son ejercicios de ciencia ficción apreciables y muy imaginativos (especialmente densos los que firma en solitario), en los que usa los medios de comunicación, la historia y la ucronía, las invasiones alienígenas y los viajes en el tiempo para excitar la imaginación y el intelecto del lector.