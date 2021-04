Manual cimmerio

La ficha 'GUÍA OFICIAL MARVEL DE CONAN EL BÁRBARO'. VVAA. Panini. 40 págs. 4,20 euros.

Panini nos ofrece la Guía oficial Marvel de Conan el Bárbaro, publicada por primera vez en 1986 con el nombre The Official Handbook of the Conan Universe. En España, esta colección de fichas apareció serializada, primero, en la serie mensual del cimerio, y fue recogida, luego, con una ilustración de Néstor Redondo en lugar de su portada original, en un cuadernillo titulado sencillamente El universo de Conan (ambas cosas en los tiempos de Cómics Forum). La edición de Panini recupera la espectacular cubierta dibujada por Mike Kaluta y todo el contenido de este completo manual, que repasa los personajes, razas y territorios principales del mundo Hiborio, con ilustraciones de algunos de los artistas más destacados del largo elenco que dibujaba las aventuras del héroe bárbaro en aquellos años, como John Buscema, Ernie Chan, Gary Kwapisz o Mike Docherty.