La ficha 'Historias de The Umbrella Academy: Pareces un muerto'. Gerard Way y otros. Norma Editorial. 176 págs. 19,50 euros.

The Umbrella Academy va creciendo poco a poco, a razón de un arco argumental cada varios años (de momento, van tres: Suite apocalíptica, Dallas y Hotel Oblivion), pero su universo se ha ido ampliando con distintos spin-offs (además de con la exitosa adaptación televisiva de Netflix). Si hace poco se publicaba el cuadernito Historias de The Umbrella Academy: Hazel y Cha Cha salvan la Navidad, ahora llega a librerías Historias de The Umbrella Academy: Pareces un muerto, en el que el protagonismo recae sobre Klaus, en Hollywood después de ser rechazado por la academia de superhéroes. En cuanto a lo creativo, Gerard Way se alía con el también escritor Shaun Simon y el dibujante I.N.J. Culbard para darle vuelo a esta locura.