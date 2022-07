Regreso a Spyral City

Cuando aparentemente todo está contado en el mundo de los tipos vestidos con capas y mallas, es realmente complicado liarse la manta a la cabeza y, como si de un arquitecto se tratara, recrear un nuevo, y original, mundo poblado por supertipos.

Ficha Black Hammer: Visiones 1

VV. AA.

Tapa dura

Color

128 págs.

16 euros

Astiberri

Pero claro, como suelo repetir muy a menudo, no hay mal personaje sino guionista sin ideas. Y el canadiense, cuando aún el público lector no se había recuperado del éxito de su Essex County, ya tenía en mente el llevar la historia y personajes de Black Hammer a los cómics, pero por una serie de circunstancias, la mayoría compromisos profesionales, el proyecto tuvo que esperar para ver la luz hasta el año 2016, cuando Lemire ya era considerado uno de los profesionales más reputados del medio, ya fuera como autor completo (Sweet Tooth) o guionista.

¿Y cuál es la fórmula de este nuevo universo, lo que hace que se diferencie de otros? Pues muy fácil, Principalmente dos: La primera es que en lo gráfico el estilo de los diferentes dibujantes, comenzando por Dean Ormston, no debía recordar para nada al típico canon al que nos tienen acostumbradas las viñetas superheroicas, más bien todo lo contrario.

El segundo, y más evidente una vez has leído algunas de las historias enmarcadas dentro de esta obra, es que los personajes son lo primero, sus sentimientos, traumas, debilidades… Con una maestría inigualable, Lemire ha recreado, basándose en estereotipos clásicos del comic-book norteamericano, a un grupo formado por Abraham Slam, Golden Gail, Barbalien, Coronel Weird, Madame Libélula y una robot muy especial, Talky Walky.

A estas alturas pienso que ya muchos de vosotros habéis disfrutado de la serie principal, en la que se narra el misterioso destino de los héroe de Spyral City cuando se enfrentan al Anti Dios y de golpe y porrazo aparecen en una granja de la que no pueden escapar…

Enriqueciendo este mundo, a lo largo de los últimos tiempos, Lemire, acompañado por una serie de diferentes dibujantes, ha ido narrando no solo las historias del sexteto heroico, sino que nos ha llevado de la mano por esta particular urbe y hemos conocido, entre otros, al Doctor Mañana, Sherlock Frankenstein o Revientacráneos y su joven sidekick, entre otros…

Científicos obsesionados, villanos redimidos, vigilantes expeditivos.

Y ahora llega a nuestras manos un nuevo volumen titulado Black Hammer: Visiones. Una primera entrega con reputados guionistas como Patton Oswald, al que conocemos mejor en su faceta actoral; Geoff Johns, que abandona por unos momentos el universo DC donde ha desarrollado casi en exclusiva una larguísima y fértil carrera que sería imposible de resumir aquí, y dos de los escritores que están en la actualidad en primerísima línea, cosechando éxito tras éxito, Chip Zdarsky (Sex Criminals, Daredevil, Newburn…) y Mariko Tamaki (Aquel verano, Batman…).

Junto a ellos y a un grupo de dibujantes de primera línea, Dean Kotz (The Black Coat, Charmed, Krampus…), Scott Kolins (Flash, Wonder Woman, Superman-Batman…), Johnnie Christmas (Firebug, Sheltered, Pisces…) y Diego Olortegui (X-23, Aquaman…) vamos a ser testigos de excepción de estas historias, nuevas, que aún no se habían narrado y que tienen como protagonistas a miembros del grupo a los que se recuerda en su años escolares, como Golden Gail, esa mujer adulta atrapada en el cuerpo de una chiquilla; o cómo el horror más absoluto espera a aquellos que osen atravesar la puerta de la Cabaña de los Horrores.

También veremos que los años no perdonan, y Abraham Slam se va a dar cuenta de la manera más dura…

Y, como colofón a este volumen, una visión muy particular del grupo de héroes, que se convierten en protagonistas de un culebrón televisivo y una saga espacial.

Talentosos y personales relatos que nos llevan de regreso a un universo al que siempre es un gustazo regresar. Y este es solo el principio. Ya que en los próximos meses, siempre de la mano de la editorial Astiberri, hay planes para continuar con esta saga y darle un final a la altura, ¿o acaso dudabais que Jeff Lemire no tenía un as en su manga de fértil guionista?

Preparaos para lo que viene, porque aún quedan muchas, y buenas, historias que contar, protagonizadas por los habitantes de este imaginario universo.

Este primer tomo, de dos, se completa con una serie de apetitosos extras: portadas, páginas a lápiz, diseños varios, que harán las delicias de los aficionados.