La ficha 'Marmalade Boy Edición Especial nº 1'. Guion y dibujos: Wataru Yoshizumi. Ivrea Editorial, 2020.

En el año 2003 se estrenó en Tele 5 la teleserie Los Serrano, donde un viudo (Antonio Resines) se casa con una divorciada (Belén Rueda) y conviven con los hijos de ambos. Un hijo del viudo y una hija de la divorciada se enamoran, lo que los guionistas de la teleserie plantean como un incesto... Erróneamente, porque estos personajes no son consanguíneos.

Esta misma premisa del erróneo incesto la siguió, años antes, en 1992, la serie de manga titulada Marmalade Boy, que se empezó a editar en 1992 en la revista Ribon y narra la vida de Miki Koishikawa desde el día en el que sus padres anuncian su divorcio. Chiyako y Jin son los padres de Miki y le anuncian que se divorciarán para irse a vivir con los Matsuura. Lo que Miki no sabe es que en el pasado su madre estuvo saliendo con Yoji Matsuura y su padre con Rumi Matsuura. Volvió a surgir el amor entre ellos, decidieron divorciarse y volver con sus antiguas parejas, yendo a vivir todos juntos para no romper lazos con sus respectivos hijos. Miki no acepta esta situación, y menos aún cuando conoce a su nuevo hermano, Yuu Matsuura. Miki es alegre, inocente y no reacciona bien a los cambios, pero, aún así, acaba enamorándose de Yuu, a quien, aunque es el hijo perfecto, alto, guapo y listo, le cuesta expresar lo que siente, ya que con doce años descubre un secreto de su pasado que le hace encerrarse en sí mismo.

En Marmalade Boy, los triángulos amorosos y los malentendidos están a la orden del día. Los personajes van evolucionando, no solamente los protagonistas, sino también los secundarios como Ginta Sou, un amigo de la infancia de Miki que, además, es su eterno enamorado. Intentará romper la pareja pero finalmente apoyará a su amiga Miki, como siempre. Arimi Suzuki, ex novia de Yuu, se aliará con Ginta para que Yuu rompa con Miki, pero acabará por darse cuenta de que ama a Ginta.

Meiko Akizuki es la mejor amiga de Miki. Está enamorada del profesor Namura, y es correspondida. Durante un tiempo, consiguen llevar en secreto su relación, pero sale a la luz y se desata el escándalo. Miki no acabará de entender a su amiga pero la va a apoyar. Para evitar el sufrimiento de su enamorada, Namura decidirá marcharse de la ciudad, pero, cuando Meiko es mayor de edad, decide ir a buscarle y empezar una nueva vida juntos.

Satoshi Miwa conoce un secreto de Yuu que hará que los dos se hagan grandes amigos, incluso habrá un momento en que Miki creerá que los dos son pareja. Pero la realidad es diferente, ya que Satoshi se enamora de Meiko e intenta, sin éxito, que la joven olvide al profesor.

Suzu Sakuma es la prima de Satoshi y una famosa modelo juvenil que acabará encaprichándose de Yuu. Intentará que este rompa con Miki, ideando un sinfín de planes junto con Kei Tsuchiya, compañero de trabajo de Miki que acaba enamorándose de ella. Miki descubrirá que Kei es un gran pianista que había dejado de tocar. Gracias a Miki volverá a tocar el piano. Intentará que ella rompa con Yuu pero con el tiempo parece que sus sentimientos hacia Suzu van cambiando.

Anju Kitahara es el primer amor de Yuu, que lo encontró triste el día en que este descubrió el secreto sobre su origen. Con el tiempo se volverán a reencontrar, pero Yuu está saliendo con Miki. Anju Kitahara será la única de las pretendientes de Yuu que acepte su relación con Miki.

Marmalade Boy fue un éxito desde sus mismísimos inicios y, como no podía ser de otra manera, al cabo de dos años comenzó a producirse y a emitirse una serie de televisión de 76 episodios. En marzo de 1994, Asahi Broadcasting Corporation emitió el primer capítulo, que fue producido por Toei Animation.

La serie llegó a emitirse en España al final de la década de los años noventa en La 2, bajo el título de La familia crece, propiciando un nuevo boom del anime y del manga en España.

Wataru Yoshizumi (Tokio, 1963) es una mangaka que debuta en 1984 con Radical Romance en la revista Ribon Original, y su actividad profesional se desarrolla siempre en Ribon y sus suplementos. Entre sus obras más conocidas figuran Handsome na kanojo, Marmalade Boy, Mint na Bokura y Ultra Maniac. Varias de ellas han sido adaptadas a la animación, y se han traducido y publicado en varios idiomas.