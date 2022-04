Ven y enloquece

Resulta imposible desligar de la carrera de muchos grandes nombres del cómic mundial esos personajes que nacieron de su talento, muchos ya convertidos en auténticos iconos. Por citar a algunos, el Grendel de Matt Wagner, Bone de Jeff Smith, esa peculiar pareja de Locas formada por Maggie Chascarrillo y Hope de Jaime Hernández, el felino Fritz de Robert Crumb… Y así podría seguir hasta la extenuación.

Y, por supuesto, ese curioso personaje que nació en 1990, de la mano de un joven Mike Allred, apasionado de la música y cultura pop. La primera historia protagonizada por Madman , For he record, que vio la luz en la publicación Creatures of the Id nos presenta a un joven afligido por las cicatrices que recorren su rostro, agobiado por la reacción de la gente ‘normal’ cuando le tienen delante y perseguido por una serie de inconexos recuerdos, misteriosas imágenes que al lector nos dan la pista de su posible origen.

En esa historia ni siquiera vestía sus característicos ropajes que recuerdan más a un pijama que a un uniforme de superhéroe, aunque en su pecho luzca orgulloso ese rayo exclamativo que, a lo largo de los años, se ha convertido en la imagen, el logo del protagonista de estas peripecias, siendo plasmado en multitud de objetos de merchandising (como dato decir que hasta hubo un intento de llevar a la gran pantalla al personaje, en un película dirigida por Robert Rodriguez).

En sus siguientes aventuras, vamos a ir conociendo al resto del reparto de personajes secundarios, que con el tiempo serán más y más. Por supuesto, el papel de mad doctors estará repartido entre el Dr. Gillespie Flem, que pese a sus buenas intenciones raro es cuando no la lía con sus experimentos y creaciones; otro científico, Monstandt, tendrá mucha importancia en el nacimiento y origen del protagonista, bautizado con el original nombre de Frank Einstein, mezclando las personalidades de Frank Sinatra y Frankenstein…

Tras unas misteriosas vendas que ocultan su rostro está la Dra. Gale, aplicada ayudante de Flem, así como la sesentera y rubia Pennie y, por supuesto, ya que hablamos de féminas, es imposible olvidarse de la media naranja de Madman, la pelirroja y guapa Joe que, pese a los complejos y dudas del a veces apesadumbrado héroe, le sirve como hombro en el que apoyarse y van a compartir una y mil aventuras, ya sea en Snap City, la ciudad en la que la muchacha reside, o en la cercana Buzztown, punto neurálgico de los experimentos de Flem y Cía.

La robótica va a formar una parte muy importante de estas aventuras, y no podía faltar en este dramatis personae Robotman, una creación que comparte físico y recuerdos con Frank, lo que va a ocasionar más de un embrollo.

Y finalmente, una pareja que se van a convertir en la sombra del héroe, sacándole de más de una peligrosa situación. Se trata de otra creación de Flem, Marie y Warren, dos esferas con brazos que revoletean alrededor de Madman casi siempre.

Pues bien, aparte del gran misterio que persigue al protagonista, su origen y verdadera personalidad, esta serie de historias, que por primera vez son recopiladas en un primer tomo integral en nuestro país, son la alocada propuesta de Mike Allred que nos va a llevar a conocer a los beatniks callejeros, que sufrirán una horrible mutación cuando sus cuerpos entren en contacto con una sustancia que no es de nuestro mundo. Y es que la presencia de alienígenas se va a convertir en algo totalmente normal en el ya longevo camino de Madman. Como la presencia de una abandonada novia que busca con desesperación a su pareja, Mott, que huye de una noche de bodas en la que ella le devorará cual mantis religiosa.

A lo largo de los diferentes capítulos incluidos en este voluminoso tomo podremos observar y disfrutar cómo el estilo de Mike Allred se va transformando y llegando a ser el que es hoy en día, páginas y páginas de cómic después, hecho éste que le ha convertido en uno de esos autores prolíficos que llevan a sus espaldas una espectacular carrera que le ha llevado de las dos grandes editoriales de cómic book norteamericanas, Marvel (Estela Plateada) y DC (BUG) a las más independientes, como Image, donde creó su propio sello, AAA POP Cómics, o Dark Horse.

Toda una fructífera carrera que continúa hoy en día, de regreso a La Casa de las Ideas, donde junto al guionista británico Paul Milligan, el dúo de artistas han recuperado la exitosa colección X-Statix, que están continuando bajo otro título, X-Cellent.

Preparaos, ya que van a ser muchos los saltos, volteretas temporales y mamporros recibidos en estas páginas, ya sea en solitario o acompañado por otras grandes estrellas de las viñetas, como la creación de Mike Mignola, Hellboy, o ese enorme y reluciente robot que Frank Miller y Geoff Darrow llevaron a las viñetas, Big Guy.

En fin, una curiosa y atractiva mezcla de pop, aventuras sin fin, misterio, comedia alocada a los Hermanos Marx, robots, monstruos y científicos chalados, que dan como resultado una de las propuestas más frescas y divertidas del mundo del noveno arte que no debe faltar en la biblioteca de todo buen aficionado.