De la aventura

La ficha 'El tesoro del Cisne Negro'. Paco Roca, Guillermo Corral. Astiberri. 224 páginas. 20 euros.

Obra tras obra, Paco Roca ha edificado una bibliografía impresionante hasta convertirse en uno de los historietistas españoles más laureados por la crítica y apreciados por el público. No creo que necesite presentación, pero por si queda algún despistado por ahí, les recuerdo que Roca es el autor de Arrugas (Premio Nacional del Cómic en 2008, premios al mejor guión y mejor obra en el Salón del Cómic de Barcelona 2008 y Goya al Mejor Guión en 2012, esto último por la película de animación que adapta el libro; El invierno del dibujante (premios al mejor guión y mejor obra en el Salón de Cómic de Barcelona 2011); Memorias de un hombre en pijama (nominada a mejor obra nacional en el Salón de Cómic de Barcelona 2012, primera parte de una trilogía que se completa con Andanzas de un hombre en pijama y Confesiones de un hombre en pijama) y un largo etcétera del que me gustaría destacar otros dos títulos, Los surcos del azar y La casa. Once, nada más y nada menos, son las obras de Roca publicadas por Astiberri, que tiene en el dibujante valenciano uno de sus valores más contrastados.

El tesoro del cisne negro es el fruto más reciente de esta gozosa relación editorial, un álbum de aventuras que, en palabras de Jesús Marchamalo, es "un relato deslumbrante en el que se mezcla la documentación histórica con una trama casi policial y unos escenarios tan minuciosamente recreados que nos traen el recuerdo de los tebeos de Tintín, el regusto de las grandes epopeyas de Salgari o los documentales del capitán Cousteau". Con guión del diplomático y escritor Guillermo Corral, el cómic arranca con el anuncio del descubrimiento en aguas del Atlántico, por parte de una empresa internacional, del mayor tesoro submarino de la historia, lo que da pie a una absorbente intriga con elementos jurídicos y políticos que mantienen al lector pegado a las páginas de principio a fin. La narrativa de Roca tiene esa capacidad, y aquí se luce además con casi una veintena de ilustraciones que demuestran su maestría también en ese campo.