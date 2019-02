En busca de Emma Stone

La ficha 'Fante Bukowski'. Noah Van Sciver. La Cúpula. 92 páginas. 13,50 euros.

El autor de Saint Cole, The Hypo: The Melancholic Young Lincoln o Johnny Appleseed, premio Ignatz en 2015 por su historieta autobiográfica My Hot Date, vuelve a la carga con Fante Bukowski, una ácida sátira sobre las aspiraciones (esto es, ínfulas) literarias en el mundo actual. El protagonista, que responde al ridículo nombre que da título al libro, es un escritor emergente convencido de su propio genio y dado a la procrastinación. "Panda de necios" y "soy el único autor vivo de nuestro tiempo" son dos de su lemas, pero a la escena literaria parece importarle un pimiento, y Fante Bukowski se las pasa de escena vergonzante en escena vergonzante, pegado a su máquina de escribir, viajando sin rumbo o en busca de un agente literario que le permita, en sus propias palabras, alcanzar: "1. Un contrato de los guapos. 2. Acciones de Apple. 3. A Emma Stone".