Las caras del poliedro

La ficha 'Estampas 1936'. Felipe Hernández Cava, Miguel Navia. Norma Editorial. 88 páginas. 22 euros.

La edición de un nuevo álbum de Felipe Hernández Cava es siempre un acontecimiento, pero Estampas 1936 es aún más importante por cuanto supone un inmersión directa del escritor de la trilogía de Lope de Aguirre y Las oscuras manos del olvido en la Guerra Civil española. De sobra es sabido el interés de Cava por la historia y, en particular, la historia de España, y también es harto conocida su lectura política de la realidad, desde las implicaciones marxistas de sus obras con El Cubri hasta el momento actual, cuando han pasado ya cinco décadas de aquellos inicios. No creo que quede nadie que no se haya enterado de que Cava es el mejor guionista que ha engendrado la historieta española, y uno de los mejores del conjunto global, pero yo lo anoto por aquí para los despistados y/o equivocados que aún queden.Digo que es una inmersión directa en la Guerra Civil, y es que había dado mil vueltas alrededor del tema: de los años previos y las raíces del conflicto se habló en Las memorias de Amorós (con Federico del Barrio), la posguerra era el escenario de El artefacto perverso (otra vez con Del Barrio), los brigadistas desfilaban en la serie de Peter Parovic (dibujada por Pedro Arjona) y volvieron a hacerlo en Las serpientes ciegas, donde al fin se asomó brevemente al campo de batalla (según viñetas de Bartolomé Seguí), y, bueno, se pueden citar otras cositas como su participación en el álbum colectivo Nuestra guerra civil (acompañado por Laura).

Ahora, la mirada de Cava se detiene del todo en el conflicto con este magistral poliedro que es Estampas 1936, espectacularmente dibujado por Miguel Navia, a base de hermosísimas ilustraciones de página completa o doble página, impresas en blanco, negro y significativos grises. Porque de lo que se trata no es de ahondar en la consabida polarización que tanto daño hace al entendimiento y la convivencia, sino de iluminar precisamente los espacios grises, dándonos noticia de las mil piezas de un puzle tan complejo como humano. En resumen, una valiosa obra de arte.