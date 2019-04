La ficha 'Sky Masters of The Space Force. Las planchas dominicales a color 1959-1960'. Guion: Dave Wood. Dibujos: Jack Kirby y Wally Wood. Ferrán Delgado, 2017.

La tira de prensa Sky Masters of the Space Force fue creada por Jack Kirby y los hermanos Dick y Dave Wood; y entintada por Wally Wood (sin relación familiar con los anteriores). Se trata de una tira diaria publicada entre el 8 de septiembre de 1958 y el 25 de febrero de 1961 a la que acompaña una tira dominical a color con argumentos independientes que se publicó desde el 8 de febrero de 1959 al 14 de febrero de 1960, poco antes de que Kirby abandonase lo que entonces era National (la futura DC Comics) para recalar en Marvel y crear Los 4 Fantásticos.

Jack Kirby es conocido como el creador gráfico de X-Men, Los Cuatro Fantásticos o Los Vengadores, pero a lo largo de su dilatada carrera trabajó en muchos otros proyectos.

Sky Masters of the Space Force no tiene que ver con lo que poco después ofrecerá Kirby en Marvel y DC: que nadie espere rayos cósmicos que alteran el ADN, ni un surfista plateado que sirve de avanzadilla a un devorador de mundos, ni Nuevos Dioses. Lejos también de la space opera tan bien representada por Flash Gordon, la obra pretende un desarrollo realista y para ello presenta al comandante Sky Masters, astronauta que vive los inicios de la carrera espacial de los Estados Unidos de América en los años sesenta, con una ambientación real en cuanto a la forma de las astronaves, las estaciones espaciales y los trajes usados por los astronautas, aunque muy fantasiosa en cuanto a la velocidad con la que se preparan los lanzamientos. Son historias que combinan la dosis justa de aventura y datos científicos. La obra se produjo en plena Guerra Fría, cuando la rivalidad en ese campo entre los USA y la URSS era frenética.

En 2008, la desaparecida editorial Glénat presentó al lector español Sky Masters of the Space Force, una de las obras más desconocidas de Jack Kirby. El cierre de la editorial dejó inédito un tercer volumen donde se iban a publicar las planchas dominicales de la serie. En 2017, nueve años después, salió al mercado el esperado tercer volumen, editado por Ferrán Delgado, quien se había encargado de restaurar las tiras diarias para Glénat.

Ferrán Delgado continúa la edición que comenzó con Glénat, publicando en primicia mundial todas las planchas dominicales a color, remasterizadas con un nivel de calidad raramente visto en el panorama del cómic español.

Sky Masters of the Space Force. Las planchas dominicales a color (1959-1960) es un testimonio gráfico para entender, no solamente el arte de Jack Kirby, sino la historia del cómic como medio artístico y de comunicación. Este libro no solamente contiene las cincuenta y cuatro planchas dominicales que completan la serie, sino que por primera vez se reeditan todas las viñetas que se usaban de comodín al adaptar el cómic a los diferentes formatos de los periódicos. Estas viñetas formaban la sección Cuadernos de notas, donde se explica, con más veracidad todavía que las tiras si cabe, los preparativos de la era espacial. Además, contiene una selección de guías de color pintadas por Kirby, originales, un artículo que nos explica como Jack Kirby se fue a Marvel a consecuencia de los sucesos que rodearon la realización de Sky Masters, notas a pie de páginas, enlaces al blog del propio Ferrán Delgado y a los de otros autores donde se desarrollan otros aspectos de la obra... En fin, complementos que hacen que el tomo se pueda releer descubriendo nuevos detalles.

La fusión entre los lápices de Jack Kirby y las tintas de Wally Wood, dio como resultado una obra de una gran calidad. Cuando Wally Wood abandona las tintas, tras la tira número 264, le sustituye Dick Ayers, quien se convertiría en uno de los entintadores favoritos de Kirby y trabajaría mucho con él en Marvel, pero, poco a poco, la serie empieza a decaer.

Ferrán Delgado (Barcelona, 1969) es técnico editorial con una dilatada carrera como rotulista y diseñador gráfico en Planeta DeAgostini. En Glénat/EDT fue coordinador y restaurador de la edición española de Sky Masters of the Space Force. En los años ochenta, fue colaborador en fanzines como El Clan y Plot y en el siglo XXI fue responsable de la revista de información Plot 2.0. Prepara una reedición de las tiras diarias de Sky Masters a mayor tamaño que Glénat.