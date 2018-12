La ficha 'Spider-Man. La última cacería de Kraven'. Guion: Jean Marc DeMatteis. Dibujos: Mike Zeck. Panini Cómics, 2017.

National Geographic Channel emitió en 2008 la serie de documentales titulada El cazador cazado, sobre ataques de animales a seres humanos.

Kraven el Cazador, alter ego del empobrecido aristócrata ruso Sergei Kravinoff, es una creación de Stan Lee y Steve Ditko cuya primera aparición fue en The Amazing Spider-Man nº 15 (1963), dejando claro que no buscaba poder ni dinero, sino derrotar a Spider-Man y probar su superioridad. El personaje, no obstante, fue dando tumbos como un cazador cazado.

Sergei Kravinoff, nacido a principios del siglo XX, se mantuvo joven durante décadas con pociones que descubrió en África, pero ahora está seguro de que el paso del tiempo va acabar con él. Ha empezado a recordar a sus padres muertos, aristócratas rusos que llegaron a América con su bebé en brazos. Está obsesionado con Spider-Man, de modo que decide suplantarlo a su estilo. Pero antes tendrá que matar al original.

En los años 80, Peter había alcanzado la madurez que le llevaría a contraer matrimonio con Mary Jane Watson. Tal acontecimiento hizo necesarios unos meses para ajustar las tres cabeceras de Spider-Man, por lo que desde Marvel Comics decidieron darle una oportunidad a un joven Jean Marc DeMatteis para poner en práctica su idea sobre un superhéroe saliendo de la tumba después de haber sido enterrado vivo. En 1987, Marvel le dio permiso para narrar su historia durante dos meses, repartida entre los tres títulos mensuales de Spider-Man, pagando de paso el precio del realismo que impregna el cómic de superhéroes en los ochenta.

La muerte sacude con dramatismo a Spider-Man desde su origen a través de personajes secundarios. En esta ocasión es el propio protagonista, quien afronta su propia mortalidad, pero para ello deberá aceptar quién se esconde bajo su máscara y renacer de sus cenizas.

DeMatteis y Zeck rescatan a otro villano que habían creado en su estancia en Capitán América: Alimaña, una criatura caníbal que haría de contraste entre Peter y Kraven.La última cacería de Kraven es un retrato psicológico del villano donde abandona su condición recurrente de sparring para renacer como el más letal enemigo de Spider-Man. Es un relato de corte shakesperiano con dos antagonistas: Kraven el Cazador, personaje de caracterización nietzscheana; y Peter Parker, de raíces dostoievskianas en las que reside su natural sentido de la responsabilidad. A lo largo de la historia, campan a sus anchas referencias a la poesía de William Blake.

La última cacería de Kraven es un relato adulto con una potente carga simbólica cuya influencia en el cómic de superhéroes ha echado raíces. Con él aprendemos que los villanos también tienen alma y que los verdaderos héroes nunca mueren.La obra explora la madurez de Spider-Man y su pérdida de la inocencia, no solamente por su experiencia con Kraven sino también como hombre recién casado, cuya muerte o desaparición ahora afectaría también a su esposa.

Kraven trasciende su rol de villano arquetípico de los años 60 y 70, con su chaleco colorido y su taparrabos de leopardo. La obra muestra a un hombre insatisfecho que se rige por instintos primarios y por reglas propias, ya que la sociedad del siglo XX no es para él.

DeMatteis y Zeck elevaron el listón del mercado del cómic comercial con una mezcla de elementos de serie negra y del género de terror, que empujaba a Spider-Man a la edad adulta. El escenario gótico resulta perturbador en el contexto de Spider-Man.

La simbología del viaje, tanto del villano como del héroe, grita a los cuatro vientos que el cómic de superhéroes se merecía dar un paso hacia delante.

El triunfo de DeMatteis en La última cacería de Kraven es hacer más humano a un personaje que ya se caracterizaba por su humanidad. Porque, por primera vez, toma conciencia de que él mismo también puede morir.

Jean Marc DeMatteis (Brooklyn, Nueva York, 1953) es guionista de DC Comics desde finales de los años setenta. Es recordada su etapa en Liga de la Justicia Internacional junto a Keith Giffen y Kevin Maguire.

Mike Zeck (Greenville, Pennsylvania, 1949) es un dibujante que ha realizado sus trabajos más recordados en Marvel: Capitán América, Master of Kung Fu, The Punisher y Secret Wars.