El choque definitivo

La ficha 'Los vengadores de Jonathan Hickman, 9'. VV. AA. Panini. 424págs. 40 euros.

El noveno tomo de Los Vengadores de Jonathan Hickman en la colección Marvel Now! Deluxe cierra la larguísima etapa del guionista y nos prepara para el culmen narrativo que es Secret Wars. Lleva por título El tiempo se acaba. Segunda parte y contiene los números 39 a 44 de Avengers, 28 a 33 de New Avengers y material de Astonishing Tales 1 a 6 y Shang-Chi, Master of Kung Fu magazine. En el apartado artístico, tenemos un grupo de dibujantes con Mike Deodato Jr. a la cabeza; y, en lo argumental, la tensión se eleva cuando llega el día de la Incursión Final, o sea, del choque definitivo entre mundos de distintas dimensiones. Es un gustazo que Panini haya recuperado esta etapa en tomos, en una edición manejable y ordenada que permite leer las series principales junto con los eventos y algunos crossovers escogidos, más diversos extras. Para no perdérsela.