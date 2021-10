El color del infierno

La ficha 'From Hell. Edición a color'. Alan Moore, Eddie Campbell. Panini. 176 páginas. 19,95 euros.

Planeta Cómic y los distintos sellos que han formado parte de la división de cómic de Planeta llevan publicando, en español, la obra de Alan Moore desde hace tres décadas. En sus mejores tiempos, la editorial catalana tenía numerosas obras suyas en catálogo, pero, a día de hoy, la aportación del guionista se reduce apenas a un puñado. Eso sí, vaya puñado.

Hablando sólo de historietas, puede presumir de dos de las obras más importantes de toda su bibliografía, nada menos que From Hell y The League of Extraordinary Gentlemen (spin-offs incluidos). No exagero si les digo que si sólo hubiese escrito esto, Moore ya habría pasado a la historia del cómic.

Con respecto a From Hell, supongo que todos ustedes habrán oído hablar de esta abrumadora reflexión novelada sobre la figura de Jack el Destripador (y que muchos la habrán leído). A los que no, les sugiero que no pierdan más el tiempo y se hagan con un ejemplar. Sinceramente, hay pocos tebeos tan alucinantes como éste. El trabajo de Moore y el dibujante Eddie Campbell no sólo aporta luz al misterio de los asesinatos de las proverbiales prostitutas, sino que se erige como una verdadera investigación sobre la era victoriana y la conformación de nuestro propio tiempo a partir de las pesadillas engendradas en dicha época. Es un libro erudito, denso y sofisticado, pero tiene también un carácter fresco y espontáneo, merced a la línea orgánica de un Campbell en estado de gracia. Y aunque la lectura puede resultar agotadora, devuelve al lector mucho más de lo que este invierte.

Planeta fue la primera en editar From Hell en español, en una edición en varios tomitos flexibles. Ahora se llevan los tochos, así que encontramos el libro en el formato rotundo de la colección Trazado, en el blanco y negro característico de la obra. En esta misma colección, está disponible el fantástico From Hell Companion, que, como indica la propia publicidad de Planeta, contiene "guiones, bocetos, notas y otras misceláneas de Alan Moore, así como anécdotas y reflexiones académicas a cargo de Eddie Campbell". O sea, un complemento de lujo para sacar mayor partido al tebeo original.

A estos dos títulos se suma ahora From Hell. Edición a color, un volumen que, lejos de ser una simple alternativa para el que no aguante bien el blanco y negro (que los hay), se revela como una hermosa intervención artística por parte de Campbell.

Dice la portadilla del libro que las páginas están compuestas por "revisiones pictóricas de Eddie Campbell en aras del color, la claridad y la continuidad", y lo cierto es que el dibujante no se ha limitado a aplicar los colores (cosa que, por cierto, hace de maravilla, con un sentido estético bien definido), sino que ha llegado a retocar numerosas imágenes para lograr que la nueva propuesta funcione, creando una obra con nuevos e inesperados matices.

El resultado no sustituye al original, pero tampoco lo traiciona, y estoy seguro de que encantará a los nuevos lectores y sorprenderá a los que ya estén enamorados de From Hell.