Un cómic absorbente

La ficha 'Bad Weekend'. Ed Brubaker, Sean Phillips. Panini. 72 págs. 15 euros.

Panini coloca en la mesa de novedades otro título más de Ed Brubaker y Sean Phillips, de los que lleva ya publicado un ciento (se los recomiendo todos, pero especialmente Criminal), y yo no puedo estar más contento, porque cualquier cosa de estos dos me parece una pasada. El presente librito se titula Bad Weekend y es la versión ampliada de los números dos y tres del enésimo volumen de la serie Criminal, publicado por Image entre 2019 y 2020. Como cabe esperar en Brubaker y Phillips, se trata de un absorbente cómic de género negro, ambientado en el entorno de una convención de cómic y lleno de referencias a nombres reales de la escena tebeística estadounidense (como Julius Schwartz, Gerry Conway o el propio Stan Lee), no en vano, uno de los protagonistas es un historietista de incierto pasado que acude al evento para recibir un premio a su trayectoria.