¡¡¡Están entre nosotros!!!

Discúlpenme todos aquellos que ven rostros en las manchas de humedad de las paredes, o que en el nocturno cielo una solitaria y parpadeante luz les pone los vellos de punta ante el supuesto avistamiento de un OVNI, por no decir a esos que propagan la teoría de que entre nosotros viven seres venidos de otros planetas, con rasgos parecidos a una salamanquesa…

Sí, soy un descreído, qué le vamos a hacer. Todas estas teorías suelen causarme risa más que otra cosa. Pero, sin embargo, en el mundo de la ficción abro mis brazos a los argumentos más locos, no me importa lo que me cuentes, o cómo lo hagas, ya que es bastante probable que captes mi interés.

Venero hasta la extenuación al gran Jack Kirby, un autor norteamericano que no sólo fue uno de los padres del fértil Universo Marvel, sino que cuando, por razones que no viene a cuento ahora, tuvo que dar el salto a otras editoriales, siempre dejó su impronta, un inconfundible sello que no solo es patente en lo gráfico, que es la manera más rápida de identificarle (esos escorzos imposibles, pétreos rostros y maquinarias imposibles…) sino que como guionista demostró tener una mente de lo más fértil y original.

Y hete aquí que los lectores españoles, de la mano de Panini Cómics, vamos a tener la inmensa fortuna no sólo de disfrutar de toda su etapa al frente de Los Eternos, una creación propia del autor, sino que a lo largo de nueve volúmenes recorreremos toda la historia de estos peculiares personajes nacidos de la más absoluta libertad creativa, ya que vieron la luz con el regreso de Kirby a La Casa de las Ideas, en la que le dieron carta verde para que creara nuevos conceptos.

Manos a la obra y, aprovechando su particular pasión por narrar historias que mezclaran a seres humanos con seres venidos más allá de las estrellas (basándose en los estudios de Erich von Däniken, sobre todo), el maestro Kirby recreó un nuevo panteón de seres que, desde la primera página, te engancha queriendo saber más y más sobre ellos y su misteriosa existencia…

Todo comienza con una expedición arqueológica en la que tres personajes, el doctor Daniel Damian, su hija Margo y el experimentado explorador Ike Harris, van a contemplar, alucinados, un enorme relieve que demuestra la presencia de seres extraterrestres en la civilización inca, con el vuelco que esto supondría para la historia de la humanidad.

Tras recuperarse, momentáneamente, del impacto del descubrimiento, los Damian van a recibir la más increíble de las noticias. Y es que estos seres, ¡aún están entre nosotros!

Sí, y la forma más directa de demostrarlo es que Ike Harris se despoje de su disfraz humano y se muestre ante ellos en su verdadera encarnación, la de Ikaris, miembro de Los Eternos, unos poderosos seres que, junto a los villanos Desviantes y los humanos, componen la trinidad que surgió de los simios con los que Los Centinelas experimentaron en su primera llegada a nuestro planeta.

Imagino que estaréis tan alucinados como un servidor ante este argumento que tanto juego va a dar en las siguientes historias protagonizadas por estos, y otros muchos, personajes.

Porque sí, nos encontramos ante un argumento coral, y tras este prólogo en el que se nos muestra la génesis y nacimiento del trío de especies, vamos a conocer algo mejor a los Desviantes que, comandados por el malvado Kro, y amargados por su grotesca morfología, que los ha convertido en horrendos monstruos, solo sienten odio hacia los perfectos Eternos, con los que se van a enfrentar en multitud de ocasiones aunque, como bien veremos en futuros episodios, bajo su horripilante aspecto, algunos de ellos esconde un corazoncito capaz de sentir el más intenso de los amores.

El doctor Damian y Margo van a experimentar una autentica montaña rusa de emociones, ya que éste es tan solo el principio de sus peripecias. Y es que, aquellos que hace miles de años llegaron a nuestro planeta han vuelto con un propósito muy claro, y temido.

Ellos son Los Centinelas, ciclópeos seres metálicos, inexpresivos y con nombres como Arishem o Eson van a tener en sus poderosas manos la opción de que la Tierra viva o sea exterminada…

Menos mal que Ikaris es, ante todo, un héroe, y gracias a él vamos a conocer a sus hermanos Eternos, como la voluptuosa Sersi, el poderoso Ajak, la bella Thena o el rápido como el rayo Makarri, entre otros muchos con los que nos toparemos a través de las páginas de este primer volumen que recopila los once primeros números de esta genial colección que todo buen fan de Jack Kirby debería tener en su biblioteca.

En El día de los dioses muchos misterios serán desvelados, y el horizonte del planeta se verá oculto por la imponente presencia de unos silentes seres venidos de más allá de las estrellas y que, con una invisible balanza decidirán el futuro de la humanidad.

¡Menos mal que tenemos a Los Eternos para defendernos! ¡Y al inconmensurable Jack Kirby para narrarnos sus peripecias!