El donjuán japonés

La ficha 'City Hunter nº 1'. Guion y dibujos: Tsukasa Höjö. Mangaline, 2004.

Tsukasa Hojo (Kokura, Fukuoka, 1959) estudió diseño técnico en la Universidad Kyushu Sangyo. En 1979, quedó en segundo lugar en el Premio Tezuka, galardón de manga que le abrió paso a la Editorial Shueisha. Sus primeras obras fueron cortas, hasta que le llegó el reconocimiento con Cat's Eye.

En 1984, Hojo comienza City Hunter, publicado durante ocho años en la revista Shonen Jump de Shueisha, desde el 26 de febrero de 1985. Con 193 capítulos, finalizó el 19 noviembre de 1991. Su primer recopilatorio fue en formato Tankobon con 35 volúmenes, que fueron reeditados en 18 tomos Kanzenban.

City Hunter gira en torno al joven Ryo Saeba, detective privado. Lo que a priori es un drama, se transforma en una comedia, debido a la personalidad del protagonista.

Ryo Saeba es un experimentado mercenario de Tokio. Moviéndose en los bajos fondos, usa el seudónimo de City Hunter. Un día, conoce al policía Hideyuki Makimura, y forman equipo. Saeba solamente acepta encargos de bellas señoritas, lo que trastoca a Makimura. En uno de sus primeros casos, Saeba conoce a Kaori, una joven que investiga una banda de traficantes de mujeres. Kaori es la hermana adoptiva de Makimura.

Makimura es asesinado por un cartel de drogas. Antes de morir, hizo prometer a Ryo que cuidaría de su hermana y le contaría que su padre es adoptivo. Se trata de un policía que mató a un delincuente en un tiroteo, y descubrió que el muerto tenía en brazos a un bebe. Era Kaori. A partir de ese momento, la convierte en una más de la familia. Todos saben que es adoptada, menos ella misma. Su padre, en su lecho de muerte, hizo prometer a Hideyuki que cuando cumpliera 20 años, le contaría la verdad. Pero su hermano muere sin podérselo contar. Antes de morir, Hideyuki hace prometer a Saeba que le explicará a Kaori su secreto, pero Ryo se ve incapaz. Kaori decide ayudar a Saeba en su trabajo, sustituyendo a su hermano.

Ryo se enamora de Kaori, pero lo mantiene en secreto para que sus enemigos no la conviertan en un blanco fácil. Es mujeriego, lo que se convierte en su punto débil, pues pierde completamente la cabeza si hay una belleza de por medio.

Kaori también está enamorada de Ryo, por lo que intenta sin éxito evitar clientas de buen ver. Como prueba del amor que se profesan, Ryo nunca esquiva los violentos ataques de celos de Kaori, de lo que se da cuenta todo el mundo, salvo Kaori. La chica tiene el revólver trucado por Ryo, para que nunca dé en el blanco y no tenga remordimientos de matar a alguien.

En España, durante el inicio del boom del manga, fue de los primeros títulos que publicó Norma Editorial.

El estudio de animación Sunrise llevó City Hunter al anime. El 6 de abril de 1987 comenzó la primera serie, con 51 capítulos, que finalizaron el 28 de marzo de 1988. Cuatro días después, se empezó a emitir la segunda serie, City Hunter 2, que tuvo 63 capítulos, hasta el 14 de julio de 1989. El 15 de octubre de 1989 se emitió el primer capítulo de la tercera serie, City Hunter 3, con 13 capítulos hasta el 21 de enero de 1990. El 28 de abril de 1991, se emitió el primer capítulo de City Hunter 91, de 13 capítulos.

La serie de animación fue emitida en 1991 en España por Tele 5, censurada por Italia, bajo el título de Cazador, y los nombres de los protagonistas españolizados: Ryo Saeba y Kaori Makimura pasaron a ser Coque Saeba y Julia Makimura. Por su contenido a veces picante, se emitió de madrugada.Su éxito traspasó la televisión, ya que se produjeron cuatro películas de cine: City Hunter: Magnum with Love and Fate (1989); City Hunter: Bay City Wars (1990); City Hunter: Million Dollar Conspiracy (1990) y City Hunter the Movie: Shinjuku Private Eyes (2019). Y, además, tres especiales para televisión: City Hunter: Secret Service (1996); City Hunter: Goodbye, My Sweetheart (1997) y City Hunter: Death of the Vicious Criminal Ryo Saeba (1999).

Hojo retomó en 2001 la historia en Angel Heart, con un enfoque más dramático que su predecesora. City Hunter cuenta con una película hongkonesa protagonizada por Jackie Chan, y dirigida por Wong Jing en 1993. En 2011, se realizó una teleserie de City Hunter en Corea del Sur, protagonizada por Lee Min Ho. En 2019, en Francia se realizó una película de City Hunter, bajo el título de Nicky Larson.