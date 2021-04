La mejor época del bárbaro

La ficha 'BIBLIOTECA CONAN. LA ESPADA SALVAJE DE CONAN, 7'. Roy Thomas, John Buscema y otros. Panini. 209 págs. 20 euros.

El séptimo volumen de la recopilación del material clásico de La Espada Salvaje de Conan en la colección Biblioteca Conan recopila los números 20 a 23 del mítico magazine, publicado por Marvel durante la década de 1970. Continuamos inmersos en los mejores años del personaje, como atestiguan las páginas de la portentosa adaptación del relato de Robert E. Howard La sombra deslizante (también conocido como Xuthal of the Dusk), a cargo de Roy Thomas, John Buscema y Alfredo Alcalá, o la no menos destacada de El estanque del negro, entre otras muchas cosas. Como siempre, la excelente edición de Panini (que segmenta aquí los Omnibus americanos para ofrecerlos a un precio razonable) se completa con diverso material extra.