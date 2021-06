La ficha 'Patri y las hormigas'. Anouk Ricard. Astiberri. 48 páginas. 12 euros.

En estas páginas les he venido dando noticia de las novedades de la línea Txikiberri, o sea, las publicaciones infantiles de Astiberri. Y siempre digo que me parece una idea estupenda, ahora que está tan de moda lo de la novela gráfica, la madurez del cómic y bla-bla-blá, volver a poner los tebeos en manos de los niños, porque, si no, a ver quién va a leerlos dentro de un par de décadas.

Y además, que no sé qué tiene de malo reivindicar el carácter infantil de un medio que no necesita dárselas de importante para serlo realmente. ¿O es que Tintín es menos obra maestra que Persépolis, o el pato Donald de Carl Barks vale menos que Maus? Sea como sea, la cosa es que Astiberri ha colocado en el mercado esta colección de álbumes para los más pequeños, entre los que se cuentan libritos tan interesantes como Tigresa contra pesadilla, de Emily Tetri o las series de Claudio y Morino, de Andrien Albert, Waluk, de Emilio Ruiz y Ana Miralles, o Avni, de Romain Pujol y Vincent Caut.

Precisamente de esta última ha salido hace muy poco el segundo volumen, Avni 2. ¡Un superamigo!, con más travesuras de este niño especial (su nombre son las siglas de Animal Verdaderamente No Idenficado) y sus amigos de la escuela primaria de Animalia. Está recomendado para niños a partir de seis años, y rescato el oportuno comentario que escribió Jesús Jiménez en RTVE.es, para quien este tebeo "no sólo es muy divertido, sino también tremendamente educativo", por aquello de su mensaje en defensa de la diversidad.

Muy interesante, y potente en el plano visual, es Patri y las hormigas, otra novedad de la colección, obra de la artista francesa Anouk Ricard. La creadora de la serie Ana y Froga, tres veces nominada a los premios del Festival de Cómic de Angoulême, narra aquí las aventuras de una niña que, después de un mal día en clase y con sus padres, despierta convertida en una niña diminuta y corre aventuras en el jardín de su casa. Es un tebeo divertido, tierno, sencillo, muy colorido, entretenido y con estética y personalidad propias.