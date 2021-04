El pasado siempre vuelve

La adivinanza no es demasiado complicada, ¿verdad? Seguro que muchos de vosotros, voraces lectores, la habéis pillado al vuelo. Y sí, me refiero a ese inglés que se pasea por lugares que nos están vedados a la mayoría de los mortales, siempre jugándose el cuello, pagando viejas deudas y, lo que se ha convertido ya en una constante en su vida, perdiendo amigos de manera inevitable.

La ficha Hellblazer: Ascenso y Caída – Libro Uno Guion: Tom Taylor Dibujo: Darick Robertson Tapa dura Color 48 págs. 12,95 euros ECC Ediciones

En Helblazer: Ascenso y caída vamos a conocer, de la mano de la pareja de creadores de esta miniserie, Tom Taylor y Darick Robertson, una importante pieza de ese puzzle deslavazado en el que se ha convertido el pasado de John Constantine.

Y lo haremos desde el primer momento en el que llegó a éste, nuestro mundo. Y como no podía ser de otra manera, algo oscuro, terrible ocurre. Un hecho que le va a marcar a él y sobre todo a su relación con un padre que solo siente un odio profundo hacia su hijo.

Criado prácticamente en las calles de Liverpool, el joven John, haciendo pellas del colegio, se encuentra con sus dos mejores amigos, Aisha y el miedoso Billy.

Ya con esa edad, el jovencito entendió su papel dentro de lo místico, y por ello invita a sus amigos a una invocación demoniaca que, como suele suceder con este tipo de ritos, no sale como se espera y todo termina de la manera más trágica para el trío, dejándolos marcados.

Pero bueno, si algo caracteriza a John Constantine es que siempre se levanta tras la caída. Así que damos un salto en el tiempo, a la actualidad. Aisha ahora es inspectora de policía y junto a su orondo compañero Gary disfrutan de una copa de un pub. No todo va a ser patrullar las calles, aunque como bien saben los dos, en cualquier momento puede surgir lo inesperado.

En este caso particular, un tipo con pinta de ángel empalado en un tejado…

¿Buena manera de terminar la ronda, no?

Una vez en la morgue, el misterio se intensifica cuando se les informe que las alas del 'angelical' ser están cosidas. Acto seguido, un misterioso tipo las afana y es justo entonces cuando aparece nuestro místico favorito, que sujetando un Silk Cut, sonríe como si no pasara nada.

Que esto os sirva de prólogo o introducción a una de las historias más oscuras del personaje, y eso que las ha vivido en cantidad. En la que un hecho del pasado regresará para rendir cuentas a John y, por supuesto, a todos los que le rodean.

Y, por cierto, ¿no notáis que huele a azufre?

El guionista Tom Taylor, curtido en la colección Injustice: God among us y la exitosa DCesos se une a uno de los grandes dibujantes de la industria del cómic-book norteamericano, Darick Robertson (Transmetropolitan, The Boys), creando una nueva peripecia para este personaje que se mueve entre las sombras y cuya principal misión es hacer frente a demonios y monstruos y seres cuya sola mención hará que se nos pongan los pelos de punta y un sudor frío recorra nuestra espalda.