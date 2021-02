...y punto de partida

La ficha 'Los 4 Fantásticos de Jonathan Hickman, 8'. J. Hickman y otros. Panini. 192 páginas. 19 euros.

Y es que Hickman es un planificador obsesivo, y le gusta diseñar enormes esquemas narrativos que luego va desarrollando, tebeo a tebeo, durante años. Hay quien se rinde al genio del escritor de Secret Wars, y quien considera su estilo lento y tedioso, quien alaba su visión y su tenacidad, y quien censura su frialdad, el que supedite la caracterización al argumento. Sea como sea, el guionista había trazado pacientemente la ruta hasta Secret Wars y el resultado fue un espectáculo grandioso; no solo un evento, sino el mayor evento publicado por Marvel hasta la fecha, nexo de cambios radicales en la naturaleza del universo Marvel, entre ellos, la fusión del universo tradicional y el universo Ultimate y el comienzo de la larga ausencia de los 4 Fantásticos del tejido narrativo de la compañía (por motivos extra literarios).Lo dibujó el hiperrealista Esad Ribic, quien, más allá de ciertas fullerías digitales, hizo un trabajo portentoso, que deja al lector boquiabierto, página tras página. Como he dicho, la historieta se ramifica en mil sitios, pero se puede disfrutar del evento por sí solo, más ahora que Panini lo ha publicado en un solo volumen de la colección Marvel Now! Deluxe, contundente y lleno de extras.

Secret Wars es una historia del universo Marvel al completo, aunque, si vamos reduciendo sus elementos, podemos considerarla una historieta de los Vengadores, la última de la larga intervención de Hickman en la franquicia de los Héroes Más Poderosos de la Tierra. Desnudándola aún más, esto es, yendo hasta el mismo corazón de Secret Wars, lo que nos queda es una historieta de los 4 Fantásticos, de la eterna rivalidad entre Reed Richards y Victor von Doom. Es así, que se puede argumentar que la lectura de Secret Wars comienza, en realidad, con la fenomenal etapa de Los 4 Fantásticos de Hickman, que es donde se planta todo.Y no me canso de recomendarles que la lean (por ejemplo, en los estupendos tomos recopilatorios de la colección Marvel Saga), pues es uno de los mejores tebeos publicados por Marvel de su tiempo.