El superhéroe británico

La ficha 'Marvel Héroes. Capián Britania'. Alan Moore, Jamie Delano y Alan David. Panini. 552 páginas. 42 euros.

Antes de saltar a la fama con obras maestras del calibre de Miracleman, V de Vendetta, La Cosa del Pantano o Watchmen, Alan Moore dejó muestras de su enorme talento en diversas series de ciencia ficción y, muy especialmente, en su maravillosa interpretación del Capitán Britania, un superhéroe creado por Chris Claremont y Herb Trimpe (más John Romita, que le diseñó el traje) para Marvel UK, la filial inglesa de la editorial neoyorkina. Trabajando codo con codo con un joven Alan Davis, Moore tejió una densa trama de realidades alternativas y sociedades distópicas en la que se reconocen ecos de fantasías muy británicas (de Orwell a Doctor Who) y que excita continuamente la imaginación de los lectores. Los de Moore y Davis son unos tebeos trepidantes, llenos de personajes singulares y giros argumentales, y su lectura hoy sigue siendo una experiencia del todo satisfactoria. Davis había comenzado su trabajo en la serie un poco antes, con el guionista Dave Thorpe, y siguió vinculado tras la marcha de Moore, con guiones propios o de los escritores Steve Craddock, Mike Collins y (especialmente) Jamie Delano. Años más tarde, el Capitán Britania sería uno de los pilares de Excalibur, de modo que uno podría afirmar que se trata del personaje de Alan Davis por antonomasia.

Panini recupera ahora la totalidad de las aventuras inglesas del Capitán Britania en un solo tomo de su colección Marvel Héroes, que bien merece el calificativo de imprescindible. Los guiones son dinamita mental, y el grafismo de Davis, elegante y atractivo desde el inicio, crece página a página. Davis es el único dibujante del tomo, lo que garantiza una consistencia visual fuera de serie. Se recogen aquí las páginas publicadas originalmente en los números 377 a 388 (1981-82) de Marvel Super-Heroes, 1 a 11 (1983) de The Daredevils, 7 a 16 (1983-84) de The Mighty World of Marvel y 1 a 14 (1985-86) del segundo volumen de Captain Britain, junto con un montón de extras inéditos en nuestro país, como las portadas de los cómics en cuestión.