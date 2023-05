Con medio mundo pendiente para saber cómo seguir por TV la coronación de Carlos III de Inglaterra, él parece dispuesto a darle un pequeño giro de tuerca a la monarquía británica. Detrás de esa imagen altiva y distante, es consciente de que se enfrenta al mayor reto de su vida y así lo destacó en su primer discurso como rey. La Reina Isabel II supuso "un ejemplo de vida de servicio social" durante un reinado "inigualable en duración y dedicación", apuntó por entonces Carlos III, consciente de la gran herencia que recibía, con sus deberes y responsabilidades.

Uno de las primeros cambios que ha realizado respecto a la dinámica de su vida ha sido el hecho de invitar a mucha menos gente a su coronación, más austera y cercana que la de su madre, primando la presencia de gente dedicada a las acciones sociales con los más necesitados por encima, incluso, de determinados miembros de la alta aristocracia británica. Tanto Carlos como Camila pretenden ser más cercanos y humanos e incluso se han permitido el detalle de recomendarle a los millones de seguidores que tienen a través de sus redes sociales la mejor forma de celebrar culinariamente el acto de este fin de semana ¿Cómo? Con esta quiche de coronación, la receta que dan Carlos y Camila para preparar en su día grande

"Presentamos... ¡Quiche de coronación! Elegidos personalmente por Sus Majestades, el Rey y la Reina Consorte han compartido una receta para celebrar el próximo #CoronationBigLunch que tendrá lugar en todo el país", podía leerse en un tuit de @RoyalFamily hace unas semanas.

Introducing… Coronation Quiche!Chosen personally by Their Majesties, The King and The Queen Consort have shared a recipe in celebration of the upcoming #CoronationBigLunch taking place up and down the country. pic.twitter.com/aVcw9tNarP