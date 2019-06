El asador de moda

Es el restaurante del que todos hablan. Aquel del que cualquier amante de la carne de calidad, esa que cual suave mantequilla se deshace en boca, soñaría con convertirse en comensal para entregarse a algunas de sus especialidades. Ya sea buey, vacuno o cordero. No importa que para ello haya que desplazarse hasta una zona algo apartada en las inmediaciones de Alcalá de Guadaíra. Tampoco la recomendación de realizar reserva previa antes de acudir. La Venta El Carrito, situada en el barrio El Cercado, se ha convertido en el asador carnívoro de moda en Sevilla. No hay punto de la provincia en el que no resuene el eco de su fama. “Desde hace un par de años estamos viviendo un auténtico boom, casi todas nuestras mesas se llenan a diario”, desvela José Antonio Martínez, propietario del establecimiento y responsable del auge que está experimentando este negocio familiar fundado en 1972.

Heredero de la devoción por las brasas que ya sentían su abuelo Rafael Martínez y su padre Antonio, José Antonio aprendió muy joven el noble arte del manejo de la parrilla. “Colgaba la mochila del colegio y me iba para el restaurante. Recuerdo a mi padre siempre junto al fuego, siempre quemándose las manos para dejar la carne en su punto”. Un legado gastronómico que el representante de la tercera generación de esta saga de hosteleros ha querido perpetuar imprimiendo a su venta a día de hoy un sello extra de calidad. “Mi familia me había enseñado mucho. Pero yo quería continuar aprendiendo y hace algunos años viajé al norte para nutrirme de la experiencia de ganaderos, propietarios de mataderos y distribuidores de carne”.

Los viajes de José Antonio se hicieron constantes y con ellos el aumento de sus conocimientos en el sector. Esto ha permitido al joven alcalareño “no centrarme, por ejemplo, en una raza de vacuno en concreto, ni obsesionarme con términos como la maduración, muy de moda pero, a veces, vacío de contenido”. “Mi tarea consiste en encontrar a las mejores vacas teniendo en cuenta su grasa, edad y días de matanza”, aclara reivindicando su constante búsqueda de la excelencia del producto. Para ello, José Antonio Martínez cuenta, como si de un entrenador de fútbol se tratara, con “ojeadores” que le ayudan en su cometido. “De esta forma es como consigo traer al Carrito lo mejor de lo mejor”.

Esta excelencia y apuesta por la calidad sin reservas constituye para José Antonio una de las claves del éxito del restaurante. “Muchos de nuestros clientes salen por las puertas diciendo que nunca antes habían probado una carne igual. Entonces sé que he cumplido mi cometido”, explica el propietario del Carrito que confiesa sin remilgos considerarse un hostelero “totalmente entregado” a su profesión.

Parrilla y atención al público

Una implicación absoluta que José Antonio traslada, como no puede ser de otra forma, a su manera de entender y vivir su establecimiento. Este joven alcalareño no se contenta tan sólo con gestionar, supervisar pedidos y atender a ojeadores y distribuidores. También es él mismo quien se encarga de la parrilla y de tomar la comanda a sus comensales. Todo un propietario omnipresente. “En el norte vi que los dueños de muchos asadores vascos eran mismos que preparaban la carne y atendían a sus clientes”. Un formato que José Antonio Martínez adaptó a la Venta El Carrito desde el preciso instante en el que tomó sus riendas hace siete años. “Tener ese vínculo con la cocina y la sala, con los dos ambientes, es muy atractivo para mis comensales pero también para mí. Se crea un clima muy especial con esta forma de trabajar”, explica.José Antonio disfruta entre las brasas. Confiesa que prepara con ahínco e igual dedicación una pieza de cordero lechal que de ternera, novillo, vaca vieja o buey. Todo sin dejar de dar indicaciones a la cocina, donde se encuentra respaldado por un equipo joven y preparado, ni olvidarse de sus clientes a los que siempre dedica algún comentario o sonrisa. “Muchos me saludan, me comentan algo o me preguntan por el buey, que está siendo un gran reclamo”, añade.

Venta El Carrito es el único establecimiento de la provincia de Sevilla especializado en esta carne de macho bovino que prepara y sirve durante todo el año. Se trata de otro de los atractivos que han catapultado a este asador hasta lo más alto del olimpo gastronómico sevillano. “Nos cuesta mucho dinero traerlo, pero tenemos auténtico buey, exquisito y de un sabor único. Es una de nuestras carnes más demandadas”.Se decante por vacuno, cordero o buey, lo que no perdona el cliente asiduo del Carrito es la guarnición que acompaña a las carnes del establecimiento. Los pimientos confitados y las patatas fritas con aceite de oliva picual son desde hace años seña de identidad de la venta y resultan el complemento perfecto para una pieza preparada al calor de las brasas. También gozan de gran demanda, por su exquisitez y originalidad, los postres que Pepi García Morales, madre de José Antonio Martínez, elabora. “Las tartas de queso o calabaza, el flan de chocolate con almendras o el pudín de piñones son algunos de los que más gustan”, añade un orgulloso José Antonio mientras observa a su progenitora.

En silencio, Pepi comparte una mirada cómplice con su hijo. Bien sabe la maestra repostera de Venta El Carrito del tesón y esfuerzo invertido por José Antonio a la hora de convertir el negocio familiar en un auténtico templo carnívoro, lugar de culto y referente entre los asadores de la provincia. “Somos chiquititos pero matones. He visualizado mucho este momento y estoy contento de como están saliendo las cosas. Y lo mejor siempre está por venir”, remata el propietario del restaurante. Su madre, asiente con una sonrisa.

