Bobito, su nombre sabe a pringá

Versión memorable del montaito de pringá. La mezcla viene en porción generosa dentro del pan. Lleva tocino, de papada y entreverao, carne de cochino, morcilla y chorizo, pero en una dosis magistralmente combinadas por la cocinera Manoli Del Bot que logra una versión suave y agradable de este bocadillo que, no se repite luego. José Antonio Alvez Rodriguez, marido de Manoli y gerente de la Venta, señala que cada semana se hacen unos 250 kilos de pringá ya que el público no sólo la desayuna o la come en montaditos para el tapeo, sino que se la lleva en tarrinas para consumirla en casa. Manoli señala que la pringá la hacen especialmente para los bocadillos. Los ingredientes van picados, pero a cuchillo con lo que se distingue bien cada elemento carnívoro. El Bobito lo empezaron a servir cuando era Angelita Rodriguez, la suegra de Manoli, la cocinera de la Venta, aunque luego Manoli también ha perfeccionado la receta hasta llegar a la magistral versión actual. Especialmente recomendable es la pareja “de hecho” matinal que ponen de la pringá con unos molletes como “engordaos”. El mollete sale a 3 euros y el montadito al mediodía a 2,50. No se pierdan tampoco la colección de latas de cerveza que hay tras la barra del establecimiento.

