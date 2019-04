La cocina como fuente de inspiración empresarial

Aún no han cumplido el mes de vida y ya han acogido en sus vanguardistas instalaciones más de una decena de presentaciones y reuniones de empresas de ámbito nacional e internacional. Y todas ellas con un denominador común: ejecutivos y empresarios se han remangado la chaqueta y colocado el delantal para entregarse de lleno a una actividad gastronómica al concluir la sesión de trabajo. “Hemos llegado para abrir las cocinas al mundo empresarial”, explica Patricio García-Blanca, uno de los creadores de The Food Club, un proyecto ubicado en un local de 350 metros cuadrados en el Mercado del Arenal de Sevilla que oferta experiencias entre fogones para empresas.

“Es un concepto de fusión que mi socio Felipe Gálvez y yo sabíamos que ya existía en ciudades como Amsterdam pero que es único en Andalucía” aclara García-Blanca. Así, junto a una zona de sala de juntas o otra destinada a presentaciones de productos, The Food Club cuenta con un espacio con cocinas de diseño en las que trabajan tres chefs en islas independientes y que, según sus creadores, resulta el lugar idóneo “para que puedan surgir las ideas más creativas y originales en un ambiente relajado”. Incluso las propias cocinas cuenta con equipamiento y tecnología avanzada de imagen y sonido para realizar allí mismo los encuentros entre empresarios. “Proponemos un disfrute no solo culinario si no también para la vista, porque todo es muy llamativo”. Del diseño del espacio en sí se ha ocupado la arquitecta sevillana Silvia León y la decoración ha corrido a cargo de Carmen Brujó.

En la zona de cocina de The Food Club las empresas pueden asistir a exhibiciones de cocina, cocktails temáticos, conferencias, demostraciones, talleres personalizados e incluso competiciones tipo Masterchef entre jefes y empleados. “ Ahora mismo está funcionando muy bien la dinámica de finalizar una sesión de trabajo y pasar a la cocina para que los empresarios elaboren un plato junto a nuestro servicio de cátering. Pero estamos abiertos a todas las sugerencias que nuestros clientes nos presenten”, añade García-Blanca.

Las reservas para realizar cualquier actividad gastro-empresarial en The Food Club puede realizarse a través de su web o en el teléfono 680 42 53 97. El espacio gastronómico de Patricio García Blanca y Felipe Gálvez de se ubica en la calle Pastor y Landero, 4, número 46.

Más información sobre escuelas de cocina para aficionados en Sevilla, aquí.