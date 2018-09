Unos reales huevos...fritos

Decía el famoso tapatólogo (especialista en tapas) Williams Pomeronio: “Más que las claras del día, prefiero las claras de dos huevos con papas”. No busquen en la Wikipedia a Pomeronio porque me lo acabo de inventar. Williams, si hubiera tenido la suerte de probar los huevos con papas de la Venta Luis Rey, no hubiera escrito esa frase sino un libro entero. En el establecimiento se llaman “Huevos al Rey” porque serían dignos de la comida de un monarca, un monarca que sea de come…porque Felipe IV yo lo veo más bien de tortillita a la francesa y brocoli. El plato consta de unas papas fritas realmente bien cocinadas y salteadas con unos trocitos de pimiento verde, otros de cebolla y unos ajitos. A este escenario idílico se le ponen por lo alto dos huevos fritos de esos recogiditos y con la clara gorda, que se ve que las gallinas tienen que haber comido más que pienso cerdo ibérico. El toque principesco es que el conjunto se adorna con unas lonchas de jamón del bueno que compran en Cumbres Mayores, de la firma Jamones y Embutidos Galván . Se lo ponen cuando ya van a servir el plato para que el jamón sude un poquito, pero una mijita, no como si fuera un corredor de maratón. Para acompañar pan del horno de Vélez de Lebrija que realiza varias vueltas al ruedo para dejar el plato de loza con más brillo que la calva del de Don Limpio. La pareja de huevos con papas se cotiza a 9.50 euros (precio a septiembre de 2018). Luis Caballero, que junto a sus hermanos Cristobal y Rubén, regentan actualmente el establecimiento, señala que el plato lo creó su padre, Luis Caballero, el fundador del establecimiento y desde entonces lo han mantenido en carta dado su éxito de crítica y público.

