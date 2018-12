Panes ecológicos y sin gluten en Brenes

Una repentina intolerancia alimentaria en el entorno familiar y el descubrimiento casual de los panes de masa madre a través de un curso en Madrid supusieron el punto de partida. Llegaron después las primeras creaciones entre amigos, sin más pretensión que el puro divertimento, en la panificadora Santa Verenia de Brenes. A ello le siguió la elaboración cada vez más constante de pan artesanal para consumo propio.

Pero no resultaba suficiente. Al menos, no para ellos. La inquietud de Lidia Martínez y Rosalino Daza, matrimonio y descendientes de familia de tradición panadera, por los beneficios de la masa madre iba en aumento. Así que un buen día se decidieron. Querían servir con sus alimentos y realizar apuesta total por lo que esta pareja denomina “una alimentación consciente”.

La necesidad de dar respuesta a todos aquellos que hace seis años ya deseaban consumir productos sanos y ecológicos tanto en Brenes como en localidades vecinas, les hizo dar vida a la cafetería-panadería Extranatural. “En los inicios solo hacíamos pan los viernes y la gente lo compraba el sábado. Pero la demanda crecía muchísimo”, explica Lidia.

A su vez, Lidia y Rosalino no cesaban en su empeño de formarse, crear y experimentar. Casi un año y medio les llevó perfilar la receta de lo que hoy son sus productos más demandados, los picos y regañás de masa madre. “Ambos tienen un bocado crujiente pero no duro. No se desmoronan y por eso hay muchos caterings que nos los encargan. Aunque lo mejor de todo es su sabor, tienen un punto de acidez que engancha”.

Cafetería en Brenes

Mientras las ventas de estos picos y regañás que Lidia define como “únicos en la zona” crecían, también lo hacía la variedad de panes ecológicos y artesanales que el matrimonio dispensaba en su cafetería de Brenes: panes integrales de tipo alemán de espelta, centeno, trigo y también combinados de varias harinas se multiplicaban en el expositor del establecimiento. “Un buen día alguien nos preguntó si hacíamos pan sin gluten. No nos lo habíamos planteados hasta ese momento”.

Aún así, Lidia y Rosalino se pusieron manos a la obra. Ya han pasado cuatro años desde entonces y sus panes integrales, de arroz o maíz así como los molletes, todos ellos sin gluten, están más que consolidados. “Los martes y jueves los repartimos a tiendas ecológicas y panaderías artesanas de Sevilla capital como La Ortiga, Horno Dulce Nombre y La Andalusí. También nos los demandan de tiendas grandes de Jaén, Córdoba, Barcelona y Guipúzcoa”.

Dos obradores

Además, para evitar cualquier riesgo de contaminación por trazas de gluten, la Extranatural elabora sus productos en dos obradores: uno dedicado a panes, picos y regañás ecológicas, y otro para las especialidades sin gluten.

Y porque no solo de pan vive el hombre, por muy saludable que sea, Lidia y Rosalino también hacen sus pinitos en lo que a bollería sin gluten se refiere desde 2016. “Nuestros bizcochos están muy conseguidos. De verdad, su sabor apenas difiere de uno con gluten. De hecho, el de zanahoria, manzana y nueces es un éxito total en la cafetería y fuera de ella”.

Crear una versión de sus exitosas regañás de masa madre pero adaptada a los intolerantes al gluten es el próximo reto de esta pareja brenera, adalid de una alimentación honesta y saludable. “Al crear siempre pienso en lo que me gustaría encontrarme en una tienda como consumidora. El único escalón es el coste de algunas materias primas, algo que pretendemos solventar para que todo el mundo pueda acceder a estos productos sanos, adaptados a sus intolerancias y necesidades”. Todo se andará. O se amasará, en el caso de Lidia y Rosalino.

La cafetería de la Extranatural se encuentra ubicada en la calle Diamantino Garcia, 36 de Brenes.

Más panaderías artesanales en la provincia de Sevilla, aquí.