Las fiestas de cerveza se ponen de moda en la provincia de Cádiz

El “Oktober fest” es una fiesta en honor de la cerveza llegada desde Alemania donde es muy popular a la llegada del otoño la celebración de festejos donde se consume gran cantidad de cerveza acompañada de cocina típica alemana con las salchichas.

Este tipo de celebraciones gana adeptos en la provincia de Cádiz, las fiestas de la cerveza al estilo alemán se están extendiendo y hay varias convocatorias que tendrán lugar en los próximos días:

Los Barrios

Este fin de semana (21 y 22 de septiembre) se celebra la fiesta de la cerveza en Los Barrios. Será en la plaza de toros. Se calcula que se consumirán unos 18.000 litros de cerveza. El interior del recinto está acondicionado con una zona con barras en la que los asistentes podrán degustar varias clases de cerveza, así como platos típicos vinculados a la tradición bávara del Oktobeerfest que serán servidos por personas ataviadas con el traje típico de Baviera. Además, un escenario acogerá las actuaciones en directo de varios grupos como The Agapornis, Green Monkeys, Little Less, The Hype Tributo U2, Chili Pepes Tributo y Pedrá Tributo Extremoduro. La entrada al recinto es gratuita.

Jerez

Del 5 al 14 de octubre tiene lugar la fiesta en la plaza Canterbury de Jerez. El pub irlandés Plaza Canterbury se traslada hasta Alemania durante el mes de octubre para celebrar la VI Octoberfest Feria de la Cerveza de Jerez. Una fiesta donde cerveza y música son las protagonistas, que comenzará el 5 de octubre para acabar el día 14 y que contará con las actuaciones de los Viandantes, Mackenzie, la Banda del Pelícano, Wonderwall, Monkey Phyton, Retroversión y Yohan Diz Band entre otros.

Cádiz

Durante dos fines de semana, del 27 al 29 de septiembre y del 4 al 6 de octubre, Foodies Cádiz, también hace su particular homenaje a esta fiesta. En ella los asistentes podrán disfrutar de un litro de la auténtica cerveza alemana de esta fiesta (festbier), tres tipos distintos de salchichas, codillo con chucrut, pretzel (pan alemán cocido), appelstrudel y todo lo relacionado con esta típica fiesta de la cerveza. El precio de la actividad es 27 euros por persona y para participar en ella no es necesario formar grupo, tan sólo llamar y reservar en el teléfono de contacto 601 059 962.

