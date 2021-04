Abril trae el precio de la luz más caro en ocho años

Cada 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Tierra. Una fecha de encuentro para reflexionar sobre el impacto del ser humano en el planeta. Más aún en mitad de una pandemia como la del coronavirus. Y para más inri hay viento, hay sol, hay agua, pero no hay manera de que baje el precio de la luz. Los precios mayoristas de la electricidad este mes son un 59% más altos que la media de los meses de abril de años anteriores, según apuntan desde la OCU. El precio por MWh es de de 62,23 euros, todo un récord. De seguir así, este mes de abril se cerrará como el más caro de los últimos 8 años con tarifa regulada PVPC.

La luz sigue sin bajar y llegaremos a los 0,15 €/kWh en algunos tramos del día. Sin embargo, hoy, #DíaDeLaTierra, el mensaje es que entre todos podemos hacer de nuestro planeta un lugar mejor si lo cuidamos. pic.twitter.com/2idnHQl2hN — Tarifaluzhora.es (@Tarifaluzhora) April 22, 2021

Tradicionalmente, el mes de abril trae precios de energía baratos. Las lluvias caídas durante el otoño y el invierno impulsan que se produzca más energía de origen hidráulico, la que viene del agua embalsada y que no tiene coste, lo que suele provocar una bajada de los precios de la electricidad o, al menos, que se contengan sin subidas excesivas. Sin embargo, las tres primeras semanas de este mes abril apuntan a que este año será atípico y nos encontraremos con el abril más caro de la historia reciente.

¿Cómo afectara esto al consumidor? El consumidor medio, que tiene contratados 4.6 kWh de potencia y gasta 3.500 kWh al año, (292 kWh al mes) pagará una factura de la luz en abril de 69,14 euros si tiene contratado el PVPC, esto es, 7 euros más elevada que la factura del pasado mes de marzo (62,25 euros).

Los expertos no dudan en dar la voz de alerta, mientras que en el Gobierno lo achacan a factores del mercado. Hay viento, hay sol, hay agua, pero no hay manera de que baje el precio de la luz. Jorge Morales, director de Próxima Energía, y uno de los rostros televisivos más conocidos del sector, ya ha asegurado en su perfil de Twitter que "la factura de la luz se dispara de nuevo a niveles muy próximos a los de la gran nevada de enero. Esta vez, el precio del CO2 en Europa en máximos históricos y el bajísimo rendimiento del vetusto parque nuclear francés son aprovechados por las eléctricas para hacer caja".

La factura de la luz se dispara de nuevo a niveles muy próximos a los de la gran nevada de enero.Esta vez, el precio del CO2 en Europa en máximos históricos y el bajísimo rendimiento del vetusto parque nuclear francés son aprovechados por las eléctricas para hacer caja. pic.twitter.com/cR2pVi7VPI — Jorge Morales de Labra (@jorpow) April 19, 2021

Pero ¿Qué está pasando? No ha llovido tanto como para que sea imprescindible abrir las compuertas de los embalses, generando energía aunque sea a un precio bajo. Aún no hemos recuperado el nivel previo a la pandemia, por lo que no es el motivo de la subida del precio. El gas ha subido un 200% y ha disparado los precios del mercado europeo. Esto lo aprovechan las centrales hidráulicas para subir también sus precios, aunque la generación hidroeléctrica no tiene que soportar esos costes. Al final, las tecnologías más caras, como las centrales de ciclo combinado o centrales térmicas, son las que marcan los precios, aunque solo contribuyen durante unas pocas horas al día a la producción de la electricidad.