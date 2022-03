Día del Padre: regalos para todos los gustos (y con descuento)

El Día del Padre se acerca y son muchas personas las que ya se encuentran buscando las mejores opciones para agasajar a una de las figuras más relevantes e importantes de nuestras vidas. Existen tanto tipos de padres como tipos de personas hay por eso existen también mil regalos disponibles para el próximo 19 de marzo.

En esta festividad se reconoce la figura paterna y contamos con numerosas opciones disponibles tanto en establecimientos físicos como en la red para acertar con el regalo que mejor se adapte a nuestros padres, siempre en función de sus gustos.

Perfume Calvin Klein Eternity

Además de ser uno de los perfumes para hombre del momento actualmente se encuentra en oferta por tan solo 21,30 euros el envase de 100 ml. Este popular perfume de Calvin Klein cuenta entre sus notas principales con madera y cítricos además de aromas de cilantro, azahar, bayas de enebro y convallaria majalis. Este aroma es una "expresión de una sensibilidad masculina contemporánea y clásica", recomendada para hombres modernos, atrevidos e icónicos.

"Hay superhéroes que no llevan capa y se les dice papá", así reza esta camiseta y esto es lo que representa para gran parte de las personas la figura de su padre. Si deseas acertar y contar con una opción moderna e innovadora esta camiseta de Amazon es la mejor opción. Se encuentra disponible por tan solo 15,99 euros y cuenta con envío Prime. Además cuenta con diversos modelos con frases como "Best Dad ever" O "Papa the man the myth the legend" para escoger la que más se adapte a nuestras necesidades.

Fabricado en España, este original llavero está grabado en láser y cuenta con envío de 24/48 horas hábiles. Realizado en zamak con baño de plata se pueden añadir hasta 4 pies grabados con el nombre de los hijos que realicen el obsequio junto a la palabra papá. Se encuentra disponible por tan solo 12, 99 euros y es uno de los regalos personalizados más buscados por el Día del Padre.

Existen papás más aventureros y a los que les gusta la adrenalina del aire libre. Para ellos está pensado este regalo: una navaja personalizada ideal para regalar, ya que incluye una personalización tanto en el mango del producto como en la caja que lo contiene. Disponible por tan solo 16,95 euros, el grabado se realiza en láser y se puede poner el nombre o texto personalizado que se desee.

Para los papis más golosos, ¿por qué a quién no le agrada un dulce?. Disponibles en varias opciones su precio varia en función del tamaño y de la cantidad de chocolatinas escogidas, contando con una gran variedad de las mismas como Kinder Bueno, Kinder Maxi, Kinder Choco Bons, Kinder Delice o el clásico Huevo Kinder. Escoge la opción que más desees y recuerda que para aquellos padres celíacos también se encuentra disponible la opción de sin gluten.