La alimentación del futuro saldrá de un laboratorio

Las proteínas alternativas se están consolidando en un mercado en el que la industria alimentaria se adapta y diversifica apostando por proyectos innovadores que le ayudan a acercarse a las nuevas necesidades de los consumidores. Desde Ftalks Editions algunas de las empresas que están desarrollando con éxito proteínas alternativas, captando la atención de los fondos de inversión especializados en foodtech a nivel mundial.

Ido Savir, CEO Super Meat, Araceli Císcar, Consejera Ejecutiva Dacsa Group, Montserrat García, Drª Calidad, Medioambiente e I+D+i Grupo Incarlopsa, Raúl Martín, CEO KM ZERO, Miguel Calatayud, CEO iWi, Andrew Ive, Founder Big Idea Ventures, Patricia Bubner, CEO & Co-founder Orbillion, o Beatriz Jacoste. Directora KM ZERO, fueron algunas de las personas que intervinieron en un intenso debate on line que puso sobre la mesa el futuro de la proteína.

Para la mayoría de ellos, en 2022 tendremos a nuestra disposición una nueva generación de proteínas innovadoras y los retos más importantes a la hora de fomentar la implantación de las mismas serán conseguir productos sabrosos y cuya historia tenga sentido para el consumidor.

Algas, pollo cultivado en el laboratorio o la carne cultivada premium son algunas de las proteínas diferentes e innovadoras que se están produciendo en estos momentos en los grupos de trabajo de las más reputadas startups foodtech.

Beatriz Jacoste, Directora de KM ZERO: "Tenemos la oportunidad de ampliar la variedad de productos que ofrecemos al mercado con impacto positivo en la salud del planeta y las personas"

Así, Miguel Calatayud, CEO de IWI, español que ha impulsado esta compañía especializada en el cultivo de algas para la producción de suplementos funcionales, en granjas sostenibles de Texas y Nuevo México, defendió en el evento organizado por KM ZERO Food Innovation Hub que la próxima gran tendencia alimentaria será el alga nannocloropsis.

"Tenemos la oportunidad de ampliar la variedad de productos que ofrecemos al mercado, basándonos en fuentes de proteínas diversas, para poder garantizar la mejor experiencia y sabor al consumidor con impacto positivo en la salud del planeta y las personas", afirma la Directora de KM ZERO, Beatriz Jacoste. Y es que, según la FAO, en 30 años deberá duplicarse la producción actual de proteínas para abastecer a 10 mil millones de personas.

Adaptarse al consumidor

Parece que el consumidor está por la labor de cambiar su hábitos. Así lo ha expresado la Consejera Ejecutiva de Dacsa Group, Araceli Císcar, subrayando "de acuerdo con las tendencias de mercado, las alternativas vegetales crecen anualmente a un ritmo vertiginoso y han dejado de ser una moda para convertirse en una realidad"

Toca adaptarse a las nuevas necesidades y deseos del consumidor, evolucionar y desarrollar técnicas innovadoras que satisfagan lo que necesitamos consumir para mantener una alimentación y nutrición saludable. Así, la inversión en I+D puede estar más que justificada a través de múltiples proyectos que permitan desarrollar nuevos productos saludables, seguros y sostenibles. De nada sirve enfrentarse con la realidad. La alimentación del futuro saldrá de un laboratorio.