¿Qué le compro? Ayudantes virtuales para elegir el mejor regalo

Escoger un regalo no siempre es fácil, hay que saber qué quiere la persona a la que se va a regalar, sus gustos, aficiones, hobbies y preferencias, además de la interminable lista de cosas que ya posee, por esta razón, con el paso del tiempo es frecuente que entre familiares, parejas o amigos se terminen dando unos regalos que no representan en absoluto a la persona que los recibe, de manera que queda un regusto de desilusión por las dos partes, uno porque no ha gustado el regalo y el otro porque esperaba algo diferente por parte de la persona que lo entrega.

Con el paso del tiempo, la tecnología ha ido evolucionando y en el ámbito de los regalos puede convertirse en una gran aliada ya que hay un par de apps que te ayudan a encontrar los presentes perfectos para las personas a las que quieres regalar. De esta manera es más fácil que todos acaben felices cuando terminen de desenvolver los paquetes con su nombre.

Findder: te recomienda regalos

En esta aplicación creada en Extremadura invita a aquellas personas que la utilicen que creen un perfil de la persona a la que quieren regalar y a partir de las características que se incluyan, harán recomendaciones variadas para poder acertar con la persona en cuestión. Con su algoritmo pretenden facilitar la vida a los que lo usan y así ahorrar tiempo buscando y garantizando que los resultados serán algo del agrado del regalado.

En su amplio catálogo de productos y actividades que ofrecen los vendedores pueden recomendar cuáles serían los regalos perfecto según el perfil de la persona a la que se quiera sorprender. Puede usarse para uno mismo como para otra persona. Con tan sólo cinco pasos tendrás el regalo perfecto para estas navidades, cumpleaños o cualquier otra celebración.

Elegir si el regalo es para uno mismo o para otra persona. Describir fácilmente en pocos pasos a la persona en cuestión. Descubrir las diferentes propuestas que te hacen en Findder. Realizar la compra de forma segura y rápida. Recibir el regalo para entregarlo a la persona elegida.

Wream: la red social de los regalos

Esta app está enfocada a que las personas hagan sus listas de deseos en ella y así tengan un perfil perfectamente diseñado con el que los interesados en hacerles regalos, sepan exactamente qué es lo que desea en alguna ocasión especial. Se pueden subir fotos, añadir información acerca de una experiencia o un regalo concreto o incluso se puede adjuntar el link donde comprar el producto pertinente.

Esta red social, se dedica en exclusiva a esto de los regalos y ofrece muchas facilidades tanto a los regalados como a los regaladores. Se pueden buscar los usuarios a los que se quiere sorprender, ver la lista de sus deseos y se pueden hasta reservar un regalo concreto de la lista de deseos, para que así nadie más pueda adquirirlo. También permite añadir fechas importantes como: cumpleaños, aniversarios, bodas, navidades o la fiesta que se quiera celebrar.