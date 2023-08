Se encuentra una rana viva al abrir su bolsa de espinacas del supermercado

Desde queso rallado con moho hasta cabeza de ratón entre raviolis. Las sorpresas desagradables que uno se puede encontrar en el supermercado no tienen límite, pero esta vez el caso protagonizado por una ciudadana norteamericana llamada Amber Worrick es especial por su extrañeza y efecto mimético. Porque de todos es conocida la habilidad de algunos reptiles como el camaleón para camuflarse pero lo que pocos podrían imaginar es que una pequeña rana viva pudiera colarse en una bolsa de espinacas frescas (paradójicamente de triple lavado). Sí, como leen. Esta vecina de Michigan estaba con su hijo en la cocina para abrir el producto que había comprado en el supermercado cuando vio que algo se movía al agitar la bolsa...y no era precisamente ninguna hoja de espinaca...¡era una rana!

🇺🇸 | Una familia de Michigan se llevó un salto de sorpresa al haber encontrado una rana viva en una bolsa sellada de espinaca orgánica. "Gracias a Dios no me comí la rana", exclamó la protagonista del hallazgo. pic.twitter.com/9WQh8O7303 — UHN+ (@UHN_Plus) August 12, 2023

El suceso, sacado a la luz por el canal de noticias UHN+, especializado en alertas, sucesos, titulares, historias y acontecimientos del mundo, no ha tardado en viralizarse dada su singularidad, y la cadena de supermercados implicada, en este caso Taylor Farms, principal productor norteamericano de ensaladas y alimentos frescos, con centros de producción en Estados Unidos, Canadá y México, no ha tardado en reaccionar, reembolsando la totalidad de la compra de la afectada y asegurando que doblarían la seguridad en su cadena de producción para que este hecho no vuelva a suceder, aunque pocos dudan de que la crisis de reputación que están sufriendo es bastante importante.

La rana, sana y salva

"Gracias a Dios que no me comí la rana", respondió la afectada en sus primeras declaraciones, más relajada tras el susto inicial. La reacción de Worrick no fue ni mucho menos agresiva con el animal, sino que simplemente se limitó a observarla como si de un turista que visita Salamanca se tratara, situándose frente a la portada del edificio de las Escuelas Mayores de la Universidad.

La usuaria afectada no atacó a la rana, que fue devuelta por la empresa a su hábitat natural

La excusa inicial de la empresa es alegar que las ranas a menudo se cobijan en los lugares más insospechados buscando protección o alimento y resaltan su labor de protección hacia el animal, al cual han logrado devolver a su hábitat natural.