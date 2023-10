Cinco prácticas irregulares que no se permiten en la hostelería y en la restauración y a veces nos las 'comemos'

Andalucía es sinónimo de buen clima, hospitalidad, historia y cultura. Andalucía se presenta como un destino gastronómico con propuestas únicas, un lugar en el que es fácil realizar planes originales para salir de la monotonía.

La hostelería y la restauración esconden buena parte del secreto en la economía andaluza, pero también encierran determinadas prácticas que son vigiladas de cerca por la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía, que ayuda a los usuarios a identificar y denunciar aspectos que nunca deberían 'comerse' por mucho que les guste el entorno que les brindan y el género que les sirven. ¿Te has preguntado si es legal cobrar por el cubierto o el pan? ¿Qué pasa si ofrecen la carta sólo con un QR? ¿Deberían servir agua del grifo? Aquí os presentamos cinco prácticas que no se permiten en la hostelería y la restauración de la mano de Consume Responde

Porque muchas veces no hablamos ya de los precios de los productos, que han subido de forma general ante el incremento del precio de la energía, ni de no servir un servicio ante el inminente horario de cierre del establecimiento cuando puedas pensar que estarían en disposición de hacer un esfuerzo. Hablamos de aspectos legales que en algunas ocasiones pasan desapercibidos pero podemos reclamar en caso de verlo oportuno.

Ofrecer la carta sólo por código QR

El uso del código QR se extendió en tiempos de covid para detallar lo que podíamos pedir en los restaurantes. Por entonces algunos negocios no llegaban a tiempo a la adaptación tecnológica y mantenían sus pizarras y cartas tradicionales contra natura. Ahora ocurre lo contrario. No se puede ofrecer la carta únicamente por código QR. "Los precios de las comidas y bebidas y de los servicios ofertados tienen que exponerse obligatoriamente al público mediante cartas de comidas y bebidas y/o listas de precios", aclaran desde la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía.

No incluir el IVA en los precios

En dicha carta los precios deben venir perfectamente claros, con su IVA incluido, por supuesto. También se nos debe informar de este aspecto en los llamados productos fuera de carta, que en ocasiones esconden desagradables sorpresas en forma de estocada a la cartera.

Cobrar una cantidad extra en concepto de cubierto o servicio

Y el precio es el que es. El que marca la carta. Puedes hacer un sumatorio mental al hacer tu pedido y no encontrarte con un misterioso cobro de cantidad extra en concepto de cubierto o servicio. Porque "el establecimiento nunca podrá obligar a la clientela a dejar propina", ni cobrar "por servicio para el pago obligatorio de la misma" o por "realizar una reserva".

Negarse al pago en efectivo

Otro de los asuntos espinosos que manejamos cuando salimos a comer con familiares o amigos es el tema del pago y la expansión del pago con tarjeta, al estilo del código QR en las cartas. Una cosa es que se pueda pagar con tarjeta absolutamente todo y otra que no te dejen pagar en efectivo. Tenemos un tope de hasta 1.000 euros para pagar en efectivo, pero eso no quiere decir que se puedan negar a cobrarte un importe menor con billetes en lugar de con tarjeta. Y en caso de no aceptar tarjetas, debe estar debidamente indicado previamente.

Negarse a dar agua del grifo

Por último nos centramos en el polémico vaso de agua que muchos niños suelen pedir para saciar su sed o muchos comensales lo solicitan para cerrar su comida después del café o el postre. A todas luces se trata de una petición legal que se debe servir y, por supuesto, no pagar. Además, cuando algunos jóvenes (y no tan jóvenes) deciden pedir algo de la carta y acompañarla con agua del grifo, en lugar de envasada, "los establecimientos hosteleros y de restauración tienen que ofrecer siempre la posibilidad de consumirla de forma gratuita", sentencian desde Consumo Responde.