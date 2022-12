¿Cómo reclamar la cancelación de una fiesta de Nochevieja?

Si has decidido asistir a una celebración organizada por una empresa hay que tener en cuenta que los consumidores están amparados por la ley en el caso de que ocurran cancelaciones por diferentes motivos. Esta es una cuestión que se encuentra a la orden del día y en ocasiones se puede exigir a la organización la devolución de la entrada.

Si se cancela un espectáculo o fiesta es legítimo exigir la devolución de la entrada pero todo se complica si hay un aplazamiento o un cambio de condiciones. Una vez anunciada la cancelación por un comunicado oficial de la organización del evento, el consumidor debe dirigirse al establecimiento o la plataforma on-line donde adquirió la entrada y solicitar la devolución del dinero. Para ello es necesario conservar los justificantes de compra de la entrada y la petición de devolución por si fuera preciso realizar una reclamación.

Otro aspecto a tener en cuenta es que los consumidores no pueden ejercer el derecho de desistimiento como ocurre con otros productos, por lo que no es posible reclamar la devolución del dinero si es el consumidor es el que no puede asistir al evento o si ha cometido un error al comprar la entrada. Si el evento es fuera de la ciudad y ha sido preciso gastar en alojamiento y desplazamiento la ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios tienen derecho a ser indemnizados por los daños y perjuicios causados por el consumo de la entrada al espectáculo.

En los ticket no será valido si se especifica que la entrada no es reembolsable, ya que se trata de una cláusula abusiva. Tampoco es aceptable un cambio de fecha del evento sin opción a devolución del dinero ni una cláusula de fuerza mayor porque no podrán causar, en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes.

Pasos a seguir para reclamar el dinero de la entrada

Cuando la empresa organizadora cancele el evento tiene hay que:

Presentar una reclamación por escrito a la empresa dirigida a su Servicio de Atención al Cliente en caso de que lo tenga, a través de un correo electrónico o teléfono móvil.

Si ha pasado un mes de haber puesto la reclamación y la entidad no ha respondido o la respuesta no ha sido satisfactoria, se puede llevar el caso a la Dirección General de Consumo de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Otra opción es iniciar una demanda judicial y si la cuantía a reclamar no supera los 2.000 euros no es necesario abogado ni procurador.

Si estas afectado por la cancelación de una fiesta de Nochevieja no dudes en solicitar el reembolso del importe de la entrada aunque sea una causa de fuerza mayor. El consumidor está amparado por la ley y puede ejercer su derecho en estos casos.