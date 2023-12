Cinco pautas básicas que pueden evitarte una avería en tus electrodomésticos

Afrontamos la compra de nuestra primera casa o nos disponemos a afrontar un proceso de reformas. ¿Conviene reformar una vivienda antes de venderla? Hablamos de un desembolso importante de dinero y cuidar los detalles puede terminar suponiendo un ahorro necesario a la postre para invertir en otros aspectos. La cocina, y la amplia gama de electrodomésticos que en ella suelen colocarse, asoma siempre como elemento diferenciador del presupuesto. Es el momento de aclarar términos y saber que determinados comportamientos te ayudarán a ahorrar en el futuro y no tener que afrontar gastos innecesarios. Estas son cinco pautas básicas para evitar contratiempos en tus electrodomésticos.

Limpiar a fondo los electrodomésticos

Si queremos que los electrodomésticos nos duren el mayor tiempo posible y no tener que reprocharle nada a la publicidades que nos anuncian más de una década de vida útil lo primero que debemos hacer es limpiarlos de forma adecuada. Si no se sigue este proceso podemos lamentar que no funcione correctamente. Más vale limpiar bien a fondo cada cierto tiempo que tener que sustituirlo antes de lo previsto.

No dejar pasar las revisiones

Los electrodomésticos son como las personas. A pesar de que aparentemente todo vaya bien, siempre es recomendable hacer determinadas revisiones cada cierto tiempo. Porque es mejor prevenir que curar y someter a revisiones a nuestros aparatos de cocina, sobre todo, nos permitirá seguir haciendo uso de ellos durante más tiempo y con más fiabilidad.

Guarda el manual de instrucciones

Muchos suelen usar el manual de instrucciones únicamente durante su proceso de instalación, pero, una vez instalado, dicho manual puede terminar en la basura ¡Error! Lo recomendable es guardar el manual de instrucciones para resolver cualquier tipo de avería u otro tipo de duda. Tener Internet a mano siempre es una garantía, pero el manual de instrucciones debe ocupar también un lugar preferentes en alguno de los cajones de nuestra cocina.

Cuida la carga de los electrodomésticos al usarlos

Respecto al uso del electrodoméstico los expertos recomiendan que cada vez que los usemos, ya sea un lavadora, un lavavajillas o un frigorífico, seamos capaces de adaptar la carga del mismo a nuestras necesidades, optimizando así su consumo.

El enchufe importa

Por último, otro aspecto a tener en cuenta para evitar tener contratiempos con nuestros electrodomésticos es el tipo de enchufa al que se conectan. No es lo mismo activarlo directamente a un enchufe en la pared, que hacerlo en un ladrón o a través de una regleta. Los expertos recomiendan evitar a toda costa el ladrón y apostar más por la regleta en caso de que queramos enchufar más de uno a la vez. Los ladrones aumentan el porcentaje de una posible sobrecarga si todos los aparatos que están enchufados están en funcionamiento en el mismo momento.