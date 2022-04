El Ayuntamiento de Motril devolverá el monto de las entradas del concierto de Plácido Domingo

La situación climatológica provocada por la calima de hace unas semanas, ha provocado que el concierto programado para el 26 de marzo, en donde el cantante español Plácido Domingo iba a engalanar un concierto especial para el Ayuntamiento de Motril en conmemoración del 140 aniversario del Teatro Calderón, se haya tenido que aplazar.

Después de una revisión completa a la Plaza de Toros del municipio, lugar en el que se iba a desarrollar el concierto, las autoridades han decidido que el evento se posponga hasta nueva fecha, así lo ha confirmado Miguel Ángel Muñoz, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Motril.

Debido a la intensa lluvia que azotó a la provincia en las últimas semanas, la Plaza de Toros de Motril no se encuentra en las condiciones adecuadas para poder acoger el evento. "Hemos quedado con el maestro Plácido en tratar de buscar otra fecha, aprovecho para agradecerle su gran disposición para poder llegar a programar otro concierto cuanto antes, aún no sabemos si podría ser para septiembre u octubre porque el tema es un poco complicado ya que el hombre no para", menciona Miguel Ángel Muñoz.

Devolución total

Una de las preocupaciones más grandes del Ayuntamiento de Motril, ha sido la del reintegro del dinero de las entradas que ya se han vendido, ante esto, el concejal explica el proceso para poder solicitar el reembolso. "Básicamente tenemos que devolver todo el dinero, es un proceso técnico y se tiene que aprobar, por eso ha sido complicado, depende de muchos factores. Al final tenemos que cuidar la seguridad ya que es un monto total lo que tenemos que devolver. Ahora que desde Tesorería ya nos han dado el procedimiento, la gente ya puede solicitar la devolución de su dinero, y trataremos de hacerlo en el menor plazo posible".

El procedimiento, el cual ya se puede realizar, es bastante sencillo, las personas que quieran solicitar su reembolso deben entrar a la página sede.motril.es, podrán hacerlo de dos formas: presencial u online. "Si se opta por la primera opción, el usuario solo tendrá que descargar un formulario que encontrará en la misma página, ahí se le indicará los documentos que deberán proporcionar, con los originales bastará. Deben llevar su justificante de compra que es el que la empresa envía por email una vez adquirida la entrada, el justificante de pago para demostrar que el dinero se ha descontado de la cuenta y un certificado que acredite que la cuenta bancaria es de la persona que solicita el reembolso". explica Miguel Ángel.

Se puede asistir a cualquier registro oficial, de cualquier localidad, incluso si te encuentras en el extranjero se puede solicitar a través del consulado. De igual forma, se puede hacer vía online que es lo mismo, pero necesitarás la firma electrónica para hacerlo, se debe adjuntar la copia de los documentos que se solicitan y listo".

No es cancelación, es aplazamiento

En este momento lo importante para el Ayuntamiento de Motril es devolver todo el dinero de las entradas, pero Miguel Ángel afirma que el concierto se encuentra en proceso de aplazamiento, por lo tanto, en caso de abrirse una nueva fecha, deberán acordarse los nuevos precios y realizar un proceso de venta totalmente nuevo.

Por último, el concejal aprovechó para agradecer la gran disposición de la cantante granadina Mariola Cantarero, quien iba a acompañar a Plácido Domingo en el concierto del pasado 26 de marzo. "Ella está muy tranquila, está encantada, se ha preocupado mucho y su actitud ha sido ejemplar, colaborativa, cariñosa y profesional con el proyecto, con el maestro Domingo, con los que trabajamos aquí, le agradecemos de todo corazón".