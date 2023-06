Johan Inger protagoniza la inauguración del Festival Internacional de Danza de Itálica

Lleva en Sevilla desde 2008, aunque su español progresa despacio. Por eso se acompaña siempre que puede de su compañera, en la danza y en la vida, la bailarina gaditana Carolina Armenta. Ambos han acudido esta mañana a la sede de la Diputación Provincial para presentar Ola!, el espectáculo que inaugurará mañana martes, en el Teatro Romano de Santiponce, una nueva edición del Festival Internacional de Danza de Itálica.

Este año, el Festival, que tendrá lugar entre el 20 de junio y el 15 de julio en dos espacios, el Teatro Romano y el Cortijo el Cuarto de Bellavista, ha querido ser fiel a su filosofía inicial abriendo sus puertas con un gran ballet, fruto de un proyecto privado, local e internacional a la vez, que se presenta con el nombre de Take off dance. A la cabeza del proyecto, una escuela de especialización en danza de repertorio que se abrió el pasado octubre en San Juan de Aznalfarache, está el exbailarín y prestigioso coreógrafo sueco Johan Inger, un creador, entre otras cosas Premio Benois de la danza, cuyo nombre ha estado unido a compañías tan emblemáticas como el Nederlans Dans Theater o el Cullberg Ballet de Suecia, del que fue director artístico de 2003 a 2008.

Ola!, el espectáculo que se podrá ver mañana y pasado en el Teatro Romano consta de tres coreografías de Inger, dos de ellas creadas en 2012 y 2020 respectivamente para el Nederlans Dans Theater 2, y el estreno absoluto de una pequeña pieza, Entredós, un dúo que las une y hace que en el espectáculo, sin descanso, puedan bailar todos los bailarines y bailarinas que han participado en el proyecto. Según el coreógrafo, “estos intérpretes son ya profesionales y su calidad no tiene nada que envidiarle a los de la célebre compañía holandesa para las que creé dos de las coreografías”.

Para la primera pieza, I New Then (2012), el creador se inspiró en el nostálgico Astral Weeks de Van Morrison, un álbum en el que el músico –y con él, también el coreógrafo- reflexiona sobre su época juvenil en Irlanda y sobre los retos que se plantean en la madurez.

Y para la última, Impasse, de 30 minutos de duración igual que la primera, Inger ha contado con la música personalísima del trompetista y compositor Ibrahim Maalouf. “Es una pieza que posee mucha energía y mucho ritmo y en ella yo juego empezando por lo más sencillo para ir añadiendo poco a poco más gente y más elementos hasta convertirla en un todo bastante complejo. Es como un viaje de la sencillez a la complejidad que ha girado por varios países ya con un enorme éxito”, afirmó el coreógrafo.

En medio de ambas, como se ha dicho, estará el estreno de Entredós, un breve dúo femenino que su autor define “como un sueño, un juego de una mujer con su alter ego”. Acompañando las evoluciones de las bailarinas se oirá la música para piano de Rachmaninov, uno de sus músicos preferidos.

Tres trabajos abstractos y muy diferentes de esa Carmen que Inger coreografió en 2015 para la Compañía Nacional de Danza -era la primera vez que hacía un trabajo con una historia y una dramaturgia- y que, aún en su repertorio, no deja de obtener aplausos, premios y beneficios económicos. Tanto es así que en la próxima temporada el coreógrafo tiene ya firmados varios contratos para coreografiar Carmen en compañías de Montecarlo, Atenas, Londres (para el English National Ballet) Londres o Australia

Los intérpretes de Take off Dance son los 22 alumnos del curso de especialización que acaba de terminar y que constituye una plataforma casi única en España -junto a la ya veterana IT Dansa que lidera Catherine Allard de Barcelona- para que unos jóvenes de entre 18 y 24 años puedan dar el salto a las grandes compañías actuales que, por lo general, piden bailarines con dos o tres años de experiencia.

“Los conservatorios andaluces están encantados, y también las escuelas privadas porque esta es una gran oportunidad para los jóvenes que terminan sus estudios y no pueden optar a casi ningún trabajo de categoría porque no tienen experiencia. Durante el curso nos han llamado muchos directores y directoras de compañías europeas para interesarse por nuestro trabajo y seis o siete de nuestros estudiantes han logrado ya un contrato de trabajo”, contó el ilusionado coreógrafo.

Elegidos tras una rigurosa audición on line para la que se recibieron más de un centenar de solicitudes, los intérpretes que bailarán mañana y pasado en el Teatro Romano proceden de España, China, Japón, México, Chile, Canadá, Francia, Italia y Suecia.

Para el próximo curso ya han sido seleccionados 24 jóvenes que estudiarán en San Juan de Aznalfarache coreografías de Inger, Sharon Eyal, Jiri Kylián o William Forsythe. Además, con un poco de ayuda en la distribución del actor y productor Gregor Acuña, colaborador del proyecto, podrán preparar otro espectáculo y presentarlo en los numerosos teatros andaluces -gracias sobre todo a la Diputación Provincial- y tal vez no andaluces. En este sentido, tanto Inger como Carolina, codirectora del proyecto, agradecieron la colaboración del Centro Cultural de la Villa de la Rinconada, siempre dispuesto a poner su teatro al servicio de las compañías para una última y necesaria residencia técnica. Ola!, de Take off Dance, días 20 y 21 a las 22:30 en el Teatro Romano de Itálica. Precio único: 15 euros. Venta e entradas en la página web del Festival: www.festivalitalica.es