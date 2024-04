Juan Antonio Bayona formará parte del jurado del Festival de Cannes

El director y productor español Juan Antonio Bayona formará parte del jurado del próximo Festival de Cannes, que se celebra del 14 al 25 de mayo, y que estará presidido por la estadounidense Greta Gerwig, la directora de Barbie.

El festival ha anunciado la composición del jurado que decidirá la atribución de la Palma de Oro a uno de los 22 filmes en competición, cuatro meses y medio después de haber informado de la elección de Gerwig.

También integrarán el jurado de la 77 edición del Festival de Cannes la directora y fotógrafa turca Ebru Ceylan, la actriz estadounidense Lily Glandstone, la actriz francesa Eva Green, la directora libanesa Nadine Labaki, el actor italiano Pierfrancesco Favino, el cineasta japonés Kore-Eda Hirokazu y el actor y productor francés Omar Sy.

Sobre Bayona, los organizadores destacaron que se ha impuesto como "uno de los cineastas españoles más aclamados" por el público y los críticos "del mundo entero".

Recordaron que su primera película, El orfanato, fue presentada en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes en 2007, donde "fue ovacionado y que con Lo imposible en 2012 obtuvo cinco Goyas, incluido el de mejor director, además de la nominación de Naomi Watts para los Oscar y los Golden Globe en la categoría de mejor actriz.

Igual que su última película, La sociedad de la nieve, que fue la gran ganadora en los Goya con doce estatuillas, "ha sido celebrada por su profundo humanismo y sus proezas técnicas".

Entre los otros miembros del jurado hay figuras muy conocidas del séptimo arte como Omar Sy, que consiguió una gran proyección a partir del César que logró en su país como mejor actor en 2011 por Intouchables, de Éric Toledano y Olivier Nakache.

También Lily Glandstone, que con su papel en Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese, además de ser nominada a los Oscar, recibió el Golden Globe de 2023, el Screen Actors Guild Award de 2024 y el título de mejor actriz del New York Film Critics Circle y del National Board of Review.

El palmarés de la próxima edición del Festival de Cannes se hará público el 25 de mayo durante la jornada de clausura.